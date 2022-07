En el mundo emprendedor moderno, el término ‘startup’ se ha convertido en una de las palabras de resonancia en el mundo. Pero, la pregunta aquí es ¿qué es una startup? Es una empresa emergente dominada por una filosofía de negocio innovadora que se destaca por ser escalable y dinámica.

Shopify, Dropbox, Uber, AirBnb, LinkedIn, Instagram, son empresas conocidas y se caracterizan por tener millones de usuarios en todo el mundo y por generar millones de dólares en ingresos. Aunque pareciera ser que nombrar a estas empresas es mero cliché en el ecosistema emprendedor, todas ellas comenzaron como startups. Es una lista corta, ya que mientras estas compañías tuvieron éxito, el 90% fracasaron.

Existen muchas razones por las que las startups no sobreviven al famoso valle de la muerte, en G2Consultores expone en especial atención en las que consideran las 5 más importantes y qué deberías hacer al respecto:

5 razones por las que las startups no sobreviven y qué deberías hacer al respecto

No existe un fit entre el mercado y sus necesidades y en cómo las compañías quieren resolver el problema

Una startup es una estructura empresarial creada para resolver un problema o llenar un vacío en el mercado mediante la entrega de un nuevo producto o servicio. Como puedes ver, resolver un problema es el corazón de cualquier startup y la razón misma de su existencia. Existen, aunque no se pensara posible, muchas compañías que crean una solución que no tiene ningún problema, o compañías que, aunque tienen claridad, deciden casarse con la solución y no con el problema.

Antes de enviciarte realízate las siguientes preguntas: ¿Quién quiere comprar mi producto/servicio? Validar la demanda de tu producto o servicio es la actividad más importante que debes emprender para asegurarte de que tu startup no fracase. Sin validación de mercado tendrás un producto que nadie pagará.

Quedarse sin efectivo

Es posible que tengas la mejor idea para un producto que resolverá el problema de tu cliente, pero necesitarás dinero para hacerlo realidad. Para evitar que tu startup se quede sin efectivo, debes de saber cuál es el runaway de tu startup; es decir, la cantidad de tiempo (expresada en meses) que tienes hasta quedarte sin efectivo para operar. La recomendación es planear a 6 meses, lo que significa disponer de efectivo para pagar todos los costos operativos de su puesta en marcha durante ese periodo. Si sabes que está por terminar ese periodo, traza desde tiempo antes la estrategia que vas a seguir para seguir operando, que no te agarre desprevenido.

No tienes el equipo adecuado

A corto plazo se necesitará de un equipo de trabajo. Aunque la mente brillante detrás de un producto o servicio haya sido de un solo fundador, con el paso del tiempo requerirás de un equipo de trabajo; es imperativo que seas estratégico y selectivo. Para definir qué personas son las que requieres en tu compañía tienes que realizar previamente un auto análisis con las siguientes preguntas ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Dónde radica tu experiencia? Contrata a personas que cubran aquellas habilidades con las que tú no cuentas y que son estratégicas para la operación de tu compañía.

Construye un equipo a largo plazo, no solo para la fase de inicio; asegúrate de que las personas que contrates, independientemente de su conjunto de habilidades, siempre coloquen a tu cliente al frente y en el centro. Y siempre garantiza que caminen para el mismo lado, ya que de lo contrario, que compartan la misma visión a corto, mediano y largo plazo.

Ser superado por la competencia

Para evitar ser superado por tu competencia, deberás comprender tu mercado y los problemas que tienen tus clientes objetivo; así como desarrollar un producto que el mercado necesite en ese momento, no antes o después, eso se llama timing (en el que se involucran otros factores para que sea el tiempo adecuado como la tecnología, la tendencia). Mantente actualizado sobre las necesidades de tu mercado y considera que están cambiando muy rápidamente.

No se encontró un equilibrio entre el costo y el precio

Encontrar el equilibrio entre costos y precios puede ser desalentador. Muchas de las compañías pueden cometer errores de fijación de precios: precios demasiado bajos, desconocimiento de los costes de adquisición de clientes, descuidar las ventas directas, mantener los precios altos a medida que ingresan al mercado nuevos participantes de bajo costo. Para ello te recomendamos que conozcas a tu producto, conoce tu mercado, conoce a tu cliente.

Todas las fallas anteriores se pueden prevenir. Como fundador de una startup, es posible que tengas el producto perfecto, el equipo perfecto y todo el dinero que necesitas. El éxito de tu startup depende completamente de que implementes las estrategias correctas.

RECOMENDAMOS La sede de la Conferencia Mundial Mondiacult será en México

Recuerda dejarnos un comentario

Te puede interesar