Durante la primera quincena de junio, las autoridades concluyeron la devolución del saldo a favor a las personas que presentaron a tiempo su declaración anual en abril pasado, pero es posible que en esta ocasión hayas recibido una cantidad menor a la esperada o que incluso no hayas alcanzado este derecho.

Una de las posibles razones es que la información que se incluyó en los CFDI de nómina no coincide o es inconsistente con la contenida en el RFC de las personas físicas.

¿Cómo se relacionan la Constancia de Situación Fiscal y el CFDI 4.0?

Los recibos de honorarios, las facturas por la compra de bienes o servicios o los recibos de nómina son un tipo de CFDI —puede ser de la versión 4.0 o de la 3.3 durante 2022— que sirve para comprobar los ingresos de las personas inscritas al RFC, ya sea por actividades profesionales, como personas con actividad empresarial o como empleados que cobran vía nómina.

Por lo tanto, estos comprobantes están sujetos a las nuevas disposiciones que requieren nuevos datos y validaciones adicionales a la versión anterior (3.3). Asimismo, las deducciones autorizadas o personales que las personas físicas efectúen también deberán respaldarse por un CFDI con todos estos requisitos.

En términos generales, por disposición fiscal ahora se deberá señalar correctamente en el CFDI: nombre, RFC, régimen y domicilio fiscal del emisor y del receptor. Como medida práctica, el emisor debe corroborar esta información a través de la Constancia de Situación Fiscal que solicita al receptor del CFDI.

En el caso concreto del CFDI de nómina que expiden las empresas, si los datos antes mencionados no coinciden con la información del RFC de sus trabajadores, no será posible procesar los gastos ni emitirse oportunamente el CFDI correspondiente, por lo que éstos no serán deducibles de impuestos.

Luis Velasco, estratega fiscal de Aspel, compañía enfocada en la creación de soluciones en la nube para la administración de las empresas y el manejo de la contabilidad, señala que con la solicitud de la Constancia de Situación Fiscal las autoridades buscan que las personas revisen sus datos y los actualicen, para que la emisión del CFDI de nómina se efectúe sin contratiempos y con todos los requisitos aplicables en cuanto a la inclusión de la información de los receptores y, de esta manera, no poner en riesgo la deducción de la nómina.

“Por ello, es fundamental que las compañías actualicen sus sistemas de administración, contabilidad y de timbrado y adopten la versión 4.0 del CFDI lo antes posible; de esta manera, los comprobantes que expidan cumplirán con los requerimientos técnicos de la nueva versión, minimizando la posibilidad de cualquier infracción y asegurando la deducción de un gasto tan importante como la nómina”, afirmó el estratega.

Por su parte, las personas que cobran vía nómina también pueden hacer deducciones personales y presentar una declaración anual por su cuenta, para disminuir de sus ingresos algunos gastos, como: honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, servicios funerarios, donativos no onerosos ni remunerativos, intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios, aportaciones voluntarias a la subcuenta de retiro, gastos de transportación escolar, así como pagos de colegiaturas.

Por lo anterior, y para no tener ningún contratiempo, es importante que la información relacionada a tu situación fiscal que estará incluida en los comprobantes respectivos sea proporcionada a tu proveedor de forma fehaciente, lo que lograrás validar a través de tu Constancia de Situación Fiscal y/o, en su caso, actualizando tus datos registrados.

