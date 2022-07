Hoy en día, al realizar una compra, los métodos de pago flexibles, cómodos y seguros. Zip ofrece Buy now, Pay later (BNPL) se trata de un método de pago 100% digital que no discrimina a ningún tipo de usuario y que por el contrario está hecho para que todos puedan comprar a plazos.

No importa si no tienes acceso a una tarjeta de crédito, o si no cuentas con el monto total para pagar todo lo que quieres comprar, con BNPL puedes pagar el 25% del total y luego liquidar lo pendiente en tres pagos de forma quincenal.

Esto, primero, lo convierte en el método más flexible para todos, haciéndolo sumamente inclusivo. Es por eso que en BNPL tiene una expectativa de crecimiento de 1,200% hacia 2024 en mercados como Estados Unidos, de acuerdo con datos de Statista.

Otra de las ventajas que ofrece el BNPL y que lo hacen mucho más inclusivo que otros métodos, es que está disponible en una amplia diversidad de productos, a diferencia de los meses sin intereses que sólo están disponibles en algunas categorías o que solo se ofrecen en algunas épocas del año muy puntuales.

Conoce el pago más inclusivo y hecho para todos

El BNPL está disponible siempre y no se limita a ninguna categoría. No importa si un día quieres comprar productos electrónicos, al otro el outfit que llevarás a tu comida familiar, y luego la ropa que usarás para tu clase de Yoga, todo lo puedes adquirir utilizando este método de pago que además de ser mucho más flexible que los tradicionales, está disponible en una amplia gama de marcas afiliadas a Zip.

Además, tradicionalmente los pagos a meses sin intereses requieren de una tarjeta de crédito, una herramienta a la que solo tienen acceso el 36.9% de los adultos del país tienen acceso a una tarjeta de crédito bancaria, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). Zip, por el contrario, no solo está disponible para pagar con tarjeta de crédito, sino que le abre la posibilidad a los usuarios de tarjetas de débito a comprar a plazos, haciendo los cargos quincenales de forma directa a esas cuentas.

Otra ventaja que implica utilizar el BNPL es que el registro en plataformas como Zip es mucho más rápida y fácil. Si quieres comprar de forma tradicional a meses sin intereses, necesitas acudir al banco y tramitar una tarjeta, lo cual implica una serie de pasos que pueden ser tediosos y largos. Registrarse en Zip, por el contrario, es gratuito y conlleva una serie de preguntas que se responden en alrededor de 2 minutos, para ser aprobado y comenzar a comprar.

Finalmente, debemos mencionar que el BNPL de Zip es un método 100% tradicional y vanguardista para todos los usuarios. Esto hace que las experiencias de compra sean más ágiles y sencillas, ya que está alojado completamente en la tienda en línea y se puede realizar desde el smartphone directamente. Esto es importante ya que los usuarios en la actualidad realizan una gran cantidad de actividades de su vida diaria, en las que figuran las compras, desde estos dispositivos.

De hecho, datos de Comscore señalan que en México el 91% de los usuarios consume contenido digital y realiza diversas tareas todos los días desde su smartphone, tales como pedir comida, comprar ropa, solicitar servicios de transporte personal, además de actividades de entretenimiento como el streaming de música y películas.

Además, este método ayuda a los usuarios a no incumplir con sus pagos ya que, días antes de la fecha pactada, envía un recordatorio para que esa transacción se haga de forma puntual. Un crédito normal no lo hace y, por el contrario, fomenta que los consumidores al no pagar el día establecido sean acreedoras a comisiones y pago de intereses más altos.

En conclusión, el BNPL es una tendencia inclusiva que permite a las personas comprar una amplia diversidad de productos y ser libres de pagar de forma cómoda y flexible en pagos quincenales, lo que lo convierte en una mejor opción para aquellos que quieren adquirir lo que les gusta de forma inteligente e innovadora.

