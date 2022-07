La correcta interpretación de la datos maximiza ingresos de tu empresa

Los canales de venta físicos y digitales en México seguirán conviviendo en el proceso de compra, con o sin pandemia, lo que representa una oportunidad para que distribuidores y marcas proporcionen al consumidor una oferta adecuada de productos y servicios, para maximizar sus ingresos.

Manuela Arango, directora de Comercios y Alianzas Estratégicas de Sodexo Beneficios e Incentivos México, advierte que para integrar una oferta adecuada y responder a las necesidades de los clientes, los datos y su interpretación, juegan un papel crucial para tomar acción dentro de las organizaciones y aumentar las ventas.

“El consumidor omnicanal, mejor informado, que cobró relevancia en la pandemia, está propenso a dividir el share of wallet –monto que una marca recibe, del gasto del total de un consumidor–.

La correcta interpretación de la data maximiza ingresos de tu empresa

Por lo tanto, para las marcas se vuelve muy relevante entender la evolución del shopper o comprador, hablarle en momentos fundamentales y basado en sus insights de consumo, para no perder ese share of wallet que ya habían conquistado”, explica la experta.

Con datos de la consultora Kantar, la directora de Comercios y Alianzas Estratégicas de Sodexo Beneficios e Incentivos señala que, en 2019, 26% de los consumidores visitaba 8 o más marcas y/o canales de venta y dos años después ahora ya lo hacen el 40%.

“En nuestro ecosistema Sodexo, hemos visto una evolución de consumo; entenderla nos ayuda a ser relevantes para ellos y por lo tanto hemos construido clústers para atenderlos de manera personalizada”, apunta Arango.

Hay múltiples modelos de segmentación que pueden utilizarse en paralelo dependiendo de la estrategia de la empresa, transaccional, de valor, de estilos de vida, etc. La correcta interpretación de esta información les permitirá a las marcas ofrecer productos y servicios que responden mejor a las preferencias, necesidades y capacidad de pago de sus clientes, impulsando sus ventas.

Manuela Arango reconoce que la transformación del consumidor que detonó la pandemia traerá valor y oportunidades para las marcas; siempre y cuando los datos y su interpretación tomen un papel relevante para tomar acción dentro de las organizaciones.

“En Sodexo observamos que el ticket promedio de nuestros tarjetahabientes crece el 19% cada año, pero este comportamiento no necesariamente refleja un crecimiento uniforme o proporcional en las marcas que consume, ya que su share of wallet se divide. Sabemos que, del año pasado a este, aumentó la cantidad de personas que gastan su tarjeta entre 6 y10 transacciones en el mes y decreció la cantidad de los que lo gastan entre 1 y 5; por lo que es importante hablarle a los consumidores de manera oportuna, mostrándoles que conoces sus gustos y necesidades” para no perderlos, o no perder el share que gastan en su marca, concluyó.

