Tener finanzas personales sanas no depende de ganar mucho o poco, y tampoco significa que debas vivir austeramente para lograr ahorrar y no tener deudas. Para Alejandra Toledo Flores, Head of Marketing de albo, para tener finanzas sanas, debes llegar a un equilibrio entre lo que ganas, lo que gastas, tus deudas y lo que logras ahorrar. Mantenerte al tanto de tu presupuesto es fácil cuando comprendes a dónde va tu dinero.

La educación financiera es aquello que permite que las personas adquieran conocimientos y habilidades básicas para administrar mejor sus recursos, incrementen y protejan su patrimonio con la ayuda del uso adecuado y responsable de los productos y servicios financieros de acuerdo a la definición de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)

albo brinda las herramientas necesarias para monitorear en tiempo real tus gastos diarios directamente desde tu celular. Visualizar tus ingresos y gastos te permite alcanzar todas tus metas financieras, aseguró Toledo. La app de albo permite visualizar todos los ingresos y gastos para la gestión inteligente de los recursos y hacer frente ante una situación difícil.

Monitorea tus gastos en tiempo real y olvídate de guardar tus tickets

Entonces, ¿para qué sirve la app de albo?

Toledo explica: La aplicación es la forma más fácil y transparente de manejar tu dinero, desde la palma de tu mano. Es tener acceso a tu dinero 24/7

Con ella puedes:

● Consultar tu saldo y movimientos en tiempo real.

● Enviar dinero a cualquier institución financiera nacional y otras cuentas albo sin comisión.

● Crear Espacios para separar tu dinero inteligentemente, cumplir tus metas o para emergencias.

● Pagar servicios como luz, agua, Internet, teléfono y muchos más sin comisión, a cualquier hora, sin salir de casa y sin hacer filas.

● Conocer cuánto y en qué gastas tu dinero con los reportes mensuales.

● Visualizar y categorizar todas tus compras desde la app:

Alimentación Arreglo personal

Arreglo personal Electrónicos

Educación Entretenimiento

Financieros Hogar

Impuestos Otros gastos

Pago de deudas Retiro de deudas

Retiro en cajeros Salud o Servicios

Salud o Servicios Sin categoría

Transferencias Transporte

Viajes

● Recibir notificaciones al instante por cada pago, compra o movimiento en tu cuenta.

● Bloquear y desbloquear tu tarjeta (física y virtual) cuando quieras. Toledo ejemplifica: “Si decides salir de paseo, es importante que planifiques con un presupuesto en mente, considera que albo puede ofrecerte alternativas para tener el control de tu dinero en la palma de tu mano pues te ayuda a visualizar tus gastos y además a administrarlos de forma fácil y segura”.

Otra ventaja de la app es que puedes dar seguimiento correcto de todos los pagos de servicios, renta, Internet y otros cargos mensuales, que a veces puede resultar complicado. Desde la app albo puedes visualizarlo todo en un solo lugar y en tiempo real.

No uses efectivo, ni guardes miles de tickets, pues la app permite a los clientes mantener un monitoreo en tiempo real de todos sus movimientos, a través de un sistema eficiente de notificaciones instantáneas que avisa de cualquier actividad en la tarjeta; además de un desglose de sus gastos por categorías.

Toledo añade: La app simula una caja con divisiones para visualizar tus gastos y separar tu dinero. Pero sobre todo no acumules la presión sobre ti mismo, mira lo que gastas y controla tus emociones. Un buen método –añadió la vocera–, es dar seguimiento a tus compromisos desde las compras del súper, pagos de servicios, suscripciones y pagos recurrentes. Si bien algunos gastos solo vienen de vez en cuando (como la compra de una cafetera), hay pagos fijos que puedes planificar cada mes.

Sin embargo, si cuentas con múltiples servicios de suscripción, membresías a gimnasios, alquiler, Internet y otros cargos mensuales, a veces puede ser difícil visualizarlo todo en un solo lugar, sin embargo, con albo lo tienes bajo control ya que puedes pagar –desde la comodidad de tu sala– muchos servicios sin comisión, a cualquier hora y sin hacer filas.

Comprender nuestros patrones de gasto puede ser un gran motivador para comenzar a desarrollar hábitos de dinero saludables, donde el pago de tus compras es fundamental para controlar tu dinero día a día de forma sencilla. Toledo concluyó:

“Visualizar lo que gastamos siempre da buenos resultados, muchas veces el dinero sale de nuestra cartera sin una planeación. El ver cuánto gastas te dará el dato correcto para que puedas analizar si estás dispuesto a seguir con esos gastos”, concluyó la experta.

De esta forma con albo maximizas los beneficios que brinda la tecnología al visualizar tus gastos en la app y poder pagar a tiempo tus compromisos desde cualquier sitio

