El Magno Evento Inmobiliario se llevará a cabo en formato híbrido

Con el objetivo de proveer y aportar herramientas y áreas de oportunidad a los diferentes actores del gremio inmobiliario, se llevará a cabo la octava edición Magno Evento Inmobiliario en formato híbrido en la Ciudad de México el 9 de agosto en Teatro Telcel con un horario de 9:00 a 19:00 horas y además se transmitirá en formato virtual.

“A través de estos años, nos hemos posicionado como un evento innovador, marcando las tendencias de eventos similares. En cada una de las ediciones han contado con la participación de grandes especialistas y conocedores en el tema inmobiliario”, manifestó Luis Ramírez Socio Fundador de LGC y Vive de las Rentas, Conductor del programa Mundo Inmobiliario.

El evento promueve capacitación, networking y liderazgo empresarial que genera nuevas oportunidades para agentes, desarrolladores, inversionistas y empresas del ramo al mostrar su oferta de servicios.

“Hoy en México el 18 por ciento de los inmuebles residenciales son propios y el 82 por ciento son rentados y es el momento de dedicarse o especializarse en arrendamientos y para los inversionistas, comprar sus arrendamientos”, agregó Luis Ramírez.

“Se habla de una recesión económica que se aproxima en los próximos meses y este sector es activo, hay rentabilidad, la inversión más resiliente porque su valor sigue creciendo; la idea es educar a las personas, en dónde invertir o cómo invertir. El objetivo es capacitar y que conozcan este sector”, señaló Ramírez.

Por su parte, Rebeca Godínez, socia fundadora de Legal Global Consulting, mencionó: “Mi conferencia es para tomar consciencia sobre la parte de la reforma fiscal penal de arrendamiento tiene como objetivo evitar el lavado de dinero, pagar impuestos que es una obligación, darse de alta, declarar impuestos y darle la cara el fisco.”

“En un arrendamiento es importante saber, si el inquilino no paga renta, no se quiere salir, le hizo un daño al inmueble, la única manera de recuperar estos beneficios es a través de un juicio donde el juez solicitará los recibos para el respaldo del arrendamiento y si no se cumple, el juez le avisa al SAT que somos contribuyentes no cumplidos y comienzan los problemas”, advirtió Godínez.

Eduardo Aguilera CEO de Vive de las Rentas dijo: “Les voy a compartir una estrategia infalible para llegar a tu libertad financiera. Es decir, las técnicas y los pasos que tienes que ir de cero, alcanzar la libertad financiera con una estrategia y metodología probada.”

Por su lado, el conferencista internacional, Miguel Gómez dijo que: “Jaque Mate, si respiras vendes” es mi conferencia. Daré 5 puntos clave con los que te puedes convertir en un vendedor de alto rendimiento y de clase mundial que te permitan alcanzar resultados por encima de la media y al final que la gente desarrollo la habilidad, que te prepares en lo práctico para obtener resultados de alto rendimiento.”

Entre la mesa de conferencias encontrarán opciones para capacitarse en ventas, experiencia del cliente, trabajo en equipo, e inversiones inmobiliarias.

El registro al evento on-line es sin costo

El boleto para la participación presencial en Teatro Telcel (Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 386, Amp Granada, Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México, CDMX) tiene un costo de $1,500, y Legal Global Consulting tiene varias ofertas al momento.

A continuación se presenta la lista de ponentes confirmados: Eduardo Aguilera (CEO de Vive de las Rentas), Maestra Rebeca Godínez (Socia Directora del área fiscal de LGC), Yami Alamguer (Especialista en Servicio y Experiencia del Cliente), Lic Surit B. Romero Domínguez (Subprocuradora de Servicios PROFECO), Pablo Mateos (Socio fundador de Vive de las Rentas), Maryfer Centeno (Grafóloga), Migue Gómez (Conferencista), Luis Ramírez (Socio fundador y Presidente de Legal Global Consulting, Socio y Presidente de Vive de las rentas), Paola Rojas (Periodista)

En conclusión, Luis Ramírez, finalizó: “La inversión más importante es la capacitación y este tipo foro es la oportunidad. Los inversionistas pueden escuchar nuestro podcast, vive de las rentas mundo inmobiliario, compartir información, tenemos en Legal Global Consulting nuestra escuela de capacitación gratis con temas como evaluación, créditos, cómo comprar. En Vive de las Rentas tenemos educación gratis a través de nuestra experiencia.”

