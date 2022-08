La guía para la retención de talento está disponible a través de E- book

Para establecer una cultura de retención primero debemos entender cuáles son las causas de un ambiente de alta rotación. Por ello, Crehana, plataforma all in one en aprendizaje y desarrollo, lanzó de su segundo E-book: un recopilado de estudios actuales que ayudará a las empresas a identificar la clave para la retención del talento, a entender los fenómenos globales que han surgido en los últimos años y saber cómo enfrentarlos por medio de tres enfoques principales: employee experience, bienestar completo y análisis de talento.

Employee Experience

El reto que actualmente viven las empresas para la atracción y retención del talento es desafiante, por lo que es vital generar una buena experiencia en los colaboradores para lograr su comodidad dentro de las organizaciones. Esto lo confirma un estudio de Randstad, el cual revela que el 84% de los líderes de capital humano, hoy más que nunca, están enfocados a crear experiencias centradas en el talento.

El enfoque Employee Experience se construye bajo 4 estrategias:

capacitación y mentoring

reconocimiento y comunicación

personalización de plan de carrera

clima laboral

Bienestar Completo

La fuerza laboral se ha vuelto mucho más exigente en cuanto a su bienestar integral y están buscando constantemente un equilibrio entre la vida laboral y personal, por lo que hoy en día es responsabilidad de las organizaciones reconocer las necesidades de las personas para contribuir a su bienestar y mejorar su calidad de vida

El enfoque de Bienestar Completo aborda 4 dimensiones:

Financiera

emocional y mental

física

social

Análisis de talento

El plan analítico de talento, da a las empresas herramientas para identificar las principales causas de rotación y comprender cuáles son las variables que contribuyen a la retención. Un estudio de KPMG demostró que entre el 2020 y 2021, un 60% de los departamentos de recursos humanos invirtieron en análisis predictivo de talento.

El manejo de datos para la gestión de talento en el departamento de RRHH, juega un papel sumamente importante para el éxito de las empresas. Esto se puede lograr gracias a herramientas tecnológicas que ayudan a los líderes del área a personalizar los paquetes de beneficios y distinguir desigualdades en la gestión del rendimiento y compensaciones.

Actualmente el 85% de los líderes de RRHH reconoce la necesidad de híper personalización para asegurar que los beneficios atraigan y retengan talento. Crehana ayuda a las empresas a través de Crehana for Business otorgando soluciones de gestión de equipos y habilidades para construir equipos más competitivos y altamente calificados.

Si quieres conocer más sobre el significado y entender la nueva forma de retener al talento en las organizaciones ingresa a Claves para la retención de talento [Ebook GRATUITO] y descarga el documento completo.

