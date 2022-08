El evento Horse&Casino Night by Business Republic se llevaron diversas actividades diseñadas para crear relaciones casuales dentro de un ambiente con la presencia de dueños de empresas, directores de tecnología, marketing y sobre todo se presenció paneles y ponencias con expertos del área de Recursos Humanos RRHH, con el objetivo de incentivar la economía nacional, apoyar a proveedores locales y generar oportunidades de negocios.

La primera ponencia fue a cargo de Moisés Flores, Head de HR, Kantar, con el título: “La salud emocional indispensable para impactar la salud financiera.”

“Mi maestro Rafael Echeverría dice: “Si quieres conocer la calidad de tus relaciones, debes de revisar la calidad de tus conversaciones”, que tienen que ser con las dinámicas humanas y sobre entre la gente que está en la empresa y que tiene de poner atención en las conversaciones con estas preguntas: ¿de qué se conversa la mayor parte del tiempo? ¿qué se dice? ¿qué no se dice? ¿Cuál es el tono en que se habla?”, mencionó Moisés Flores.

La inclusión y experiencia clave para las organizaciones en un futuro

“La adicción laboral son gente que trabaja 50 horas a la semana y según el estudio de la UNAM, hay 35% empleados en esta situación y hay un elemento más, las nuevas generaciones, donde un estudio del INEGI señala que el 40% están compuestos por millennials y centennials y el 9% que se irán adhiriendo a la fuerza laboral”, recalcó Flores.

Según Kantar realizó un estudio en Estados Unidos, donde el 79% millenials buscar maneras para ahorrar tiempo, es importante en su vida personal y la salud mental 51% mientras que el 86% de los centennials deben relajarse y tomarlo con calma que los adultos.

Hay un estudio de Deloitte que dice que las pérdidas monetarias relacionadas entre la salud mental y emocional con más de un millón de canadienses como la rotación, presentismo, ausentismo por lo que son 6 billones de USD en pérdidas relacionadas con la salud mental.

Con el fin de evitar estos factores, Moisés Flores presentó las siguientes recomendaciones:

Revisa tus conversaciones oficiales y las informales

Enriquece tu narrativa

No des por sentado que los managers o RH saben que hacer

Se paciente

A continuación, se llevó a cabo el panel de discusión: “Inclusión y experiencia del empleado” con expertos. La dinámica consistió en preguntas y repuestas de este tema en participar donde los ponentes expusieron su punto de vista desde sus respectivas organizaciones y experiencia profesional y personal.

Isabel Martínez, Head de HR WeWork: “Para construir espacios inclusivos para colaboradores tenemos que empezar a predicar con el ejemplo, hacer una autoevaluación y a los líderes para saber cómo está nuestro liderazgo, como comunicamos la salud mental, vivir y hacer acción, no sólo hablarlo, es predicar con el ejemplo. Lo que nosotros llevamos adentro se proyecta afuera con la retención de clientes y pensar de manera integral por el impacto que tendrá por todos lados.”

“Hoy ya no es sólo el CV sino la experiencia de vida, son estas habilidades las que hoy van hacer a los lideres del futuro, ese es un cambio con esta pregunta ¿cuál es el propósito de vida? Además, el ciclo del colaborador ya no es el mismo, si no hay bienestar con donde estas, dejas de estar estando y eso baja la productiva o buscar mayor bienestar sobre todo para las nuevas generaciones”, agregó Isabel.

Por su parte, Juan Domínguez, CHRO de Clara, afirmó: “Predicar con el ejemplo, el liderazgo organizacional tiene que asumir la seguridad emocional e identificarse como humanos, encontrar la vulnerabilidad y si se vuelve colectivo todos trabajamos con espacios emocionales seguros. Hay cuatro barreras de inclusión que las organizaciones tienen que romper para el 2030: barrera de desigualdad económica, bienestar, crecimiento y directivo.”

“El 40% de capital se utiliza en la experiencia del cliente y experiencia del usuario, pero no se ha invertido nada en la experiencia del empleado y tenemos que entender que somos personas sirviendo a personas a través de la tecnología” dijo Domínguez.

Oscar Lizarraga, CHRO Latam MUFG, dijo “Un reto es reconocer donde estamos parados, la inclusividad está en cómo es el trato de la gente. Es decir, que sea amble y respetuosa, el lenguaje, entre otros y predicar con el ejemplo desde el día a día. Hay dos elementos que son flexibilidad donde las empresas pueden construir como “combos” donde el empleado pueda elegir sus horarios siempre y cuando cumpla con los resultados y el otro elemento es el propósito de vida donde las organizaciones piensen qué es lo que a la gente la hace vibras o ser feliz y hacer una escalera desde una conversación de un acuerdo entre adulto – adulto no de niño -adulto.”

Finalmente, Araceli Ramírez, HR Director de Estafeta con su potencia “Liderazgo Sustentable” donde mencionó: este liderazgo se esfuerza por dejar un futuro mejor a las siguientes generaciones en: social, económica y medio ambiental en su conjunto. Por lo que los factores para que esto suceda son:

Es consciente y atiende las necesidades de la sociedad en su conjunto

Se identifica, vive y comparte valores

Las decisiones se sustentan en la inclusión equitativa del equipo y aceptando la diversidad

Promueve la eficiencia y el desarrollo de recursos para revitalizar la economía

Transciende en el tiempo con acciones viables y resultados sobresalientes

Cuida de la interdependencia entre la naturaleza y el ser humano porque se fortalece entre sí

