Una encuesta realizada por Adecco a 1,116 colaboradores de diversos países, incluyendo México, precisa que el 45% de ellos sigue trabajando después del horario laboral, por lo menos tres días a la semana, lo cual influye de manera negativa en su salud mental.

De acuerdo con Affor Health, la inversión de 20 pesos por colaborador puede traer grandes beneficios al interior de las compañías, desde aumentar la productividad hasta reducir el número de renuncias o ausentismo.

Con un colaborador estresado, el ausentismo en las empresas puede incrementarse. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estima que los problemas de salud mental pueden llegar a tener un costo de hasta el 15% de la nómina de una empresa y representa una pérdida de 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, estos problemas afectan a más del 51% de los colaboradores, estima el instituto.

¿Cuánto cuesta a las empresas no cuidar de la salud mental de sus colaboradores?

“Los colaboradores son el activo principal de una empresa. Los costos de no cuidar su salud mental pueden resultar altos, sobre todo si consideramos que puede generarse un ambiente laboral complejo, propicio para que los trastornos se repliquen de forma rápida en otras personas”, explica Abel Navajas de Affor Health.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) refiere que el ausentismo laboral asociado a padecimientos psicológicos, representa una pérdida de 23.80% en la productividad de los empleados y estima que el 75% de la fuerza padece fatiga y enfermedades asociadas a factores de riesgos psicosocial.

La carga excesiva de trabajo está directamente relacionada con trastornos de estrés, ansiedad y fatiga crónica. Esto puede repercutir en las empresas, ya que la probabilidad de que los integrantes de un equipo sometidos a grandes presiones abandonen su empleo durante los primeros dos años es relativamente alta.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un problema de salud mental que no se atiende a tiempo puede derivar en el síndrome de agotamiento del profesional (burnout), resultado de un estrés crónico que se caracteriza por la falta de motivación, la falta de energía y que incluso ocasiona la renuncia de la persona y hasta la hospitalización.

20 pesos puede cambiarlo todo

De acuerdo con Affor Health cuidar de la salud mental de los trabajadores nunca había sido tan importante, ya que, ante el contexto actual y las nuevas dinámicas y retos laborales, la salud mental de los colaboradores es el bien más valioso de las empresas.

Affor Health estima que las empresas que inviertan 20 pesos por colaboradores pueden obtener grandes beneficios. “Eso es lo que cuesta cuidar de los equipos de trabajo. Con frecuencia las empresas no voltean a ver los riesgos psicosociales porque existe la creencia de que hacerlo será muy costoso. La realidad es que no es así, y al contrario, no hacerlo sí puede representar costos muy elevados como baja productividad, pérdida de clientes, renuncias o ausentismo”, apunta el especialista de Affor Health.

Un informe de International Workplace Group y MindMetre Research, detalla que el 83% de los colaboradores reconocieron ser más productivos cuando las empresas ofrecen alternativas para desarrollar trabajo flexible, lo cual contribuye a una mejora en la satisfacción laboral.

Para disminuir los riesgos y mejorar la salud mental de los colaboradores, Affor Health recomienda tomar en consideración algunas medidas como:

● Conocer más a los colaboradores a fin que se sientan valorados

● Planificar actividades recreativas con los integrantes del equipo

● Contar con programas de prevención y detección de riesgos psicosociales

● Apoyo psicológico y emocional constante

● Celebrar los logros del equipo

● Fomentar la comunicación abierta con todo el personal

“Un equipo de trabajo con una buena salud mental estable tiene las herramientas para afrontar los retos de trabajo diario. Por su parte las empresas se muestran como organizaciones atractivas y humanas lo que les ayuda a atraer y retener al mejor talento. Es un beneficio en dos vías en las que todos salen ganando”, concluye Navajas.

