Monou, es la plataforma mexicana de organización de torneos de videojuegos play-to-earn, pensada para el mercado gaming amateur de Latinoamérica, la cual amplió su oferta de servicios con la apertura de su primer Gaming Center en la Ciudad de México.

“Monou nace para atender a un público gamer de más de 70 millones de usuarios en México. El público gamer está arropado por todas las empresas que desarrollan videojuegos, pero no hay lugares donde ellos puedan empezar a convivir y generar sus habilidades, así como de sus capacidades con un ambiente pro a un punto más profesional como ahora en nuestro Gaming Center”, resalta Raúl Aguilar, fundador y CEO de la empresa.

En este espacio físico donde cualquiera podrá rentar una estación gamer para jugar videojuegos de forma local o en línea, organizar su propio torneo presencial e incluso con la posibilidad de transmitir en vivo in situ; es así como la firma constituye el bastión para la industria de video juegos en México.

Emprenden con una apuesta por el Gaming desde México

Como parte de la misión de ofrecerle una mejor oferta de valor a la comunidad gamer en México, Monou tiene pensada la apertura de 15 nuevos Gaming Centers en los próximos 12 meses, lo que lo consolida como el jugador más importante en el sector. Tan solo en su primer mes de lanzamiento, Monou cuenta con cerca de 7 mil usuarios registrados y ha entregado más de 45 mil dólares en premios.

“Welcome to the Jungle”, es la frase con que la plataforma llama a los gamers a sumarse a esta nueva comunidad y busca ofrecerles mejores ocasiones de entretenimiento, además de competencias a los gamers casuales con su filosofía, “fun for all” es una mentalidad que los impulsa a desarrollar propuestas de entretenimiento que tengan como requisito fundamental el llevar la diversión al mayor número de gamers posibles. “Los gamers casuales pueden estar con nosotros, tener jugadores como Diego Gish uno de los mejores jugadores de Dragon Ball Zeta en Latinoamérica y pueden tomar clases”, menciona Aguilar.

Entre los objetivos de la plataforma se encuentra sumar 100 mil usuarios registrados en su primer año de operaciones, que le permita en el largo plazo, consolidar una comunidad de seguidores registrados equivalente al 1.5 por ciento de la población gamer en Latinoamérica.

“Hoy el gaming center es una realidad y queremos que éstos profesionalicen la escena; queremos es desarrollar talento, torneos con la plataforma, que las personas vengan a estrenar y vivir la experiencia mucho más acorde con las necesidades, además que tengan un monitor curvo, una computadora con grandes capacidades y que puedan socializar”, concluye Aguilar.

En estos 30 días ya registra diversas alianzas estratégicas con el objetivo de realizar torneos nacionales con marcas de la talla de Maruchan y Prepa League.

