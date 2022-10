La Asociación de Emprendedores de México (ASEM) estima que durante los primeros tres años de vida de los negocios, más del 90% utiliza recursos propios como principal fuente de financiamiento, debido a la complejidad que representa acceder a créditos de la banca tradicional.

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMes) se han posicionado como una alternativa viable para fortalecer el crecimiento de una empresa, principalmente en aquellos casos donde el acceso a financiamiento es todo un reto como para las PyMES y empresas de reciente creación y fungen como el nuevo motor de la economía mexicana, ya que respaldan a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) ofreciendo créditos accesibles. Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el 60 % de los negocios obtienen su primera línea de crédito a través de estas instituciones.

Las SOFOMES, alternativa de financiamiento accesible y ágil para las PyMES

“Las SOFOMES se han convertido en un aliado clave para impulsar el emprendimiento y contribuir a la sobrevivencia de las empresas. Desde la pandemia el escenario ha sido complejo y aunque a inicios de este año se empezó a hablar de recuperación, la inflación ha sido un nuevo reto que ha impactado directamente en las ventas y proyecciones de crecimiento”, indica Sonny Tabares, CRO de Creze, plataforma financiera que brinda créditos para PyMEs.

Las PyMEs contribuyen con cerca del 72% de los empleos a nivel nacional y poco más de la mitad del PIB, de modo que son negocios de suma importancia para el país. “Cuidar de las PyMEs es cuidar de la economía, del empleo y de los servicios que ofrecen pues inciden en la calidad de vida de muchas personas. Uno de sus grandes desafíos ha sido crecer pues muchas veces son negocios que viven al día y depende de sus ganancias para poder reinvertir, comprar inventario o pagar nóminas, de modo que la falta de liquidez y ante una emergencia tienen poca capacidad de acción”, puntualizó Tabares.

La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (ASOFOM) informó que, durante la pandemia, las SOFOMes, crecieron 20%, en gran medida gracias a la necesidad de contar con liquidez para invertir en digitalización o compra de nuevos insumos. Por su parte la CONDUSEF cuenta con más de 1,300 SOFOMes registradas en el país.

Ventajas de una SOFOM

Para Creze, entre los principales beneficios que tiene una entidad financiera como la SOFOM destaca:

Son empresas reguladas y confiables Ofrecen sus productos y servicios a través de plataformas y apps lo que hace que su contratación sea ágil y sencilla Cuentan con productos perfilados para sus usuarios Ofrecen facilidades de pago, de modo que los créditos se convierten en herramientas financieras Cuentan con estructuras flexibles en el apoyo financiero para empresas, es decir, otorgan créditos a la medida y con facilidades de pago

“El crecimiento de las SOFOMes no es fortuito, obedece a la gran necesidad de financiamiento que tienen las empresas y que muchas veces no pueden obtener a través de instituciones tradicionales, ya sea porque no ofrecen créditos acorde a sus necesidad, no cuentan con facilidades de pago o la carga burocrática hace que los tiempos de espera sean muy grandes. El gran acierto de las SOFOMes es que han entendido que las empresas necesitan créditos inmediatos y sencillos para saldar sus compromisos financieros en el corto plazo”, agregó el especialista de Creze.

Cabe destacar que el pasado mes de julio las SOFOMES cumplieron 16 años de constituirse legalmente a través de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el año 2006.

