Del 17 al 21 de noviembre se celebra el Buen Fin 2022 lo que implica que distintas marcas ofrecerán productos a bajos precios, liquidaciones y hasta regalos. En este sentido, las tendencias de consumo de e-commerce continúan en creciente aumento. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), en 2021 México fue el país con mayor crecimiento en ventas online para retail en el mundo (27%), al igual que la India, superando a Brasil (26.8%).

Algunas ocasiones especiales, como por ejemplo el “Buen Fin”, son una oportunidad para aquellos marketers que buscan impulsar las ventas de sus negocios a través del comercio electrónico. De acuerdo con el Reporte de Resultados 2021, el año pasado en esta fecha se generaron un total de 31,731 millones de pesos en ventas online, lo cual representó un crecimiento del 45% en comparación con el año anterior.

Según datos de este reporte, 4 de cada 10 compradores adquirieron productos y servicios por internet para ahorrar tiempo y costos de traslado a las tiendas físicas, siendo esta la principal razón de compra en el canal online. Asimismo, el 37% de las personas encuestadas afirmó haber encontrado más promociones y descuentos en este medio.

Prepárate para el Buen Fin 2022

Este año, la expectativa de ventas es mucho mayor, pues según datos de Google Insights, 46% de los mexicanos aprovechará la temporada del Buen Fin 2022 para comprar regalos y “darse gustos’‘; mientras que el 54% aprovechará estos días para buscar descuentos y comprar antes de que suban los precios.

Tecnología: la mejor aliada para incrementar las ventas

Ahora más que nunca las empresas deben prepararse para lograr una buena performance. Groovinads, plataforma Martech que implementa campañas comparten algunos consejos útiles que las empresas pueden implementar en sus negocios para incrementar sus ventas online y, al mismo tiempo, hacer rendir el presupuesto destinado a campañas de marketing digital. Estos son:

1. Vigila que el objetivo de la campaña concuerde con tus objetivos comerciales

Definir metas concretas, específicas, medibles y alcanzables es primordial en toda estrategia de marketing. Es importante asegurarse que todo lo que se desea alcanzar durante el Buen Fin, esté alineado con las metas comerciales de la empresa, pues de esta manera, la inversión destinada para objetivos concretos dará como resultado números positivos al terminar el año.

2. Conoce a tu público objetivo

Conocer a tus consumidores en profundidad es vital para que una estrategia de marketing sea efectiva, ya que con esta información el estratega podrá elegir los horarios más adecuados para su publicidad online así como el tipo de lenguaje y gráficos que deberá utilizar para lograr relevancia en la audiencia adecuada.

3. Selecciona las plataformas adecuadas para tus necesidades

Hoy la tecnología permite automatizar la personalización de anuncios, ofreciendo una mejor experiencia de usuario al ofrecerles contenido de su interés.

Además, el uso de IA permite segmentar contenido y mostrarlo al público adecuado y en las plataformas correctas.

4. Crea publicidad digital relevante

Los internautas están constantemente expuestos a información y anuncios de todo tipo. Por esta razón, crear contenido de valor es un factor fundamental que se debe tener en cuenta para lograr captar la atención del público objetivo.

La publicidad personalizada y relevante logra una conexión real con las audiencias de interés para el anunciante o las marcas, lo cual puede traducirse en ventas potenciales y relación a largo plazo con la marca.

5. Invierte en publicidad digital con inteligencia artificial

En los últimos años, Groovinads comprobó que ejecutar una estrategia de marketing digital apoyada en IA mejora el retorno de la inversión en publicidad. El estudio Turning AI into concrete value: the successful implementers’ toolkit desarrollado por Capgemini reveló que el 75% de las organizaciones que implementan Inteligencia Artificial en sus campañas incrementaron la venta de nuevos productos y servicios en un 10%.

Asimismo, las empresas que utilizan esta herramienta mejoran la satisfacción del cliente entre un 10% y 79%, además de generar nuevos y mejores insights que les permiten analizar con mayor precisión las preferencias de sus consumidores.

En este sentido, Iván Santos- Muñoz, Country Manager de Groovinads en México, señala lo siguiente: “Nos encontramos en un entorno desafiante en el que la decisión más pequeña es crucial para definir el rumbo de nuestros negocios. Gracias a las tecnologías disponibles para el marketing digital, hoy las marcas pueden tomar mejores decisiones al momento de lanzar una campaña, subir un anuncio y generar tráfico a su sitio web o tienda online. Por ello, invitó a las empresas que aún no conocen este tipo de tecnologías a que hagan la prueba en esta temporada del Buen Fin y potencien sus ventas”

