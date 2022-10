Los problemas asociados al estrés, la fatiga crónica y la ansiedad dejan pérdidas anuales de 16 mil millones de pesos en las empresas.

Uno de cada cinco trabajadores en el mundo sufre un problema de salud mental, según cifras de “Sick on the job? Myths and realities about mental health at work”, estudio elaborado por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el contexto del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado el 10 de octubre, reconoció que, tras la pandemia, este problema se agravó.

Al respecto, Crehana, plataforma de desarrollo de talento y aprendizaje, resaltó en el “Future Talent Summit”, la importancia de tomar en cuenta la salud mental en el entorno laboral, así como de poner en marcha programas y herramientas sólidos que permitan atender esta realidad entre los colaboradores para hacer empresas con plantillas más estables.

Durante la plática “Importancia del bienestar en el desarrollo de talento”, se señaló que es vital comprender el contexto del que partimos. Por ejemplo, en México, la Secretaría de Salud nos dice que tres de cada cuatro colaboradores padecen estrés laboral y que es el principal padecimiento de salud mental que tenemos. En ese sentido, es de relevancia medir el bienestar a través de la confianza que sienten los colaboradores con su líder, con otras personas y con la organización. A partir de ahí, trabajar una propuesta de valor, de bienestar y de beneficios.

Tips para cuidar la salud mental en el trabajo

La idea no es ponerse en una posición más maternal o paternal, sino que las personas se autogestionen y vayan expresando sus necesidades para lograr un mayor bienestar. Así también, se mostró que cada vez se toma más conciencia de que la experiencia laboral es también existencial y que no se puede separar lo personal de lo laboral. En este aspecto, se remarcó, que es esencial, escuchar a los colaboradores y buscar dentro del equipo de trabajo embajadores para promover estas iniciativas.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) calcula que 11 por ciento del gasto destinado a la atención de discapacidades laborales está relacionado con trastornos mentales, lo que podría elevarse a 15 por ciento en años próximos, de ahí la importancia de poner en marcha programas consistentes que permitan atender esta realidad entre los trabajadores. Se estima que los problemas asociados al estrés, la fatiga crónica y la ansiedad dejan pérdidas anuales de 16 mil millones de pesos en las empresas.

Crehana recomendó algunas de las estrategias para cuidar la salud mental en el trabajo:

1. Realiza capacitaciones sobre salud mental a tu equipo.

2. Organiza talleres relacionados al cuidado de la salud mental dirigidos a los altos cargos de la empresa. Si empiezas desde arriba, ten por seguro que crearás una conciencia colectiva.

3. Preocúpate por el bienestar emocional de tu equipo. Lleva a cabo sesiones con cada integrante y comunicarles que pueden contar contigo para lo que necesiten.

4. Crea espacios de socialización en donde todos puedan compartir sus opiniones sobre cómo se sienten. Así, estarás flexibilizando la comunicación organizacional y fortalecerás tu objetivo de dar a entender lo que es la salud mental.

