El reciente reporte de Temporalidades 2021 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) indicó que 8 de cada 10 de los encuestados declararon que es probable que compren algún producto y/o servicio para la Navidad. 80% lo hará por Internet y en tienda física.

El presupuesto que tienen planeado es el siguiente: 12% menos de $1,000 pesos; 33% gastarán entre $1,001 y $3,000 pesos; 28% entre $3,001 y $5,000 pesos; 13% entre $5,001 y $7,000 pesos; 8% entre $7,001 y $10,000 pesos; y 6% más de $10,001 pesos.

Beetrack-DispatchTrack, empresa en trazabilidad y planificación logística y creador del software de última milla explica qué es un punto de entrega y enseña a gestionar con éxito tus repartos para esta Navidad.

Para Pablo Yáñez, Country Manager de Beetrack México, en temporalidades fuertes como Navidad o Fin de Año asegura que: “debemos asegurarnos de que todas las áreas conozcan con varias semanas de antelación sobre la logística de las entregas, pues lograr una buena gestión de los repartos en el punto de entrega es una tarea compleja, pero determinante para que la experiencia de última milla sea exitosa.”

Aprende a gestionar con éxito tus repartos para esta Navidad

Y es que no se trata simplemente de dejar un producto en un lugar, pues es una instancia en que debes cumplir con las distintas exigencias que puede presentar un cliente.

Características de un punto de entrega

El punto de entrega puede presentar distintas características según el tipo de industria, pero principalmente podemos hacer diferencia en dos tipos de rubros: B2B y B2C. Yáñez explica: Las empresas Business-to-Business (B2B), que ofrecen servicios o productos a otra compañía diferente, deben preocuparse de otros aspectos relevantes del punto de entrega. Por ejemplo, el transportista podría tener que dejar un producto en el centro de distribución del cliente, y ahí tendría que preocuparse de variables como:

● El tiempo en descargar el producto

● Las características de un producto

● Las características de las bodegas

● Las entregas parciales

Estos son algunos de los factores que deberías considerar dentro del punto de entrega, que son claves para que tu cliente quede satisfecho con tu servicio.

Ahora, si eres parte de una empresa Business-to-Consumer (B2C), aquellos negocios que comercializan con el consumidor final, el punto de entrega debe contemplar otros elementos para satisfacer al cliente.

1. El cliente va a recibir el producto en su domicilio o en otro lugar

2. El cliente dejó encargado a un tercero que reciba su producto

3. Tener un respaldo de que fue entregado el producto

La importancia del Proof of Delivery en el punto de entrega

Yáñez comenta que el Proof of Delivery, o Prueba de Entrega, tiene un papel fundamental para que el punto de entrega sea exitoso, ya que puedes comprobar que la entrega del pedido fue realizada, pero además te permite saber que la gestión del repartidor fue la correcta y que dejó constancia de lo sucedido en el punto de entrega.

Asimismo, en la prueba de entrega el repartidor debe recopilar una firma del destinatario, con la fecha y hora en que se entregó el paquete. Y para eso es importante que cuente con distintos canales para constatar la entrega, como las notificaciones vía mail, la firma electrónica, la fotografía del cliente con el producto, entre otros.

Por otro lado, la prueba de entrega es el mecanismo que te permitirá saber si el reparto fue fallido y para que el transportista aclare las razones, que puede ser que el cliente no está en su domicilio, el pedido viene dañado, el horario de entrega no fue el adecuado, etc.

¿Cómo gestionar y llegar al punto de entrega lo más rápido posible?

Lograr que la gestión en los puntos de entrega sea más eficiente puede ser una realidad para tu negocio, siempre cuando integres la tecnología que te permita dar ese salto de calidad en tu experiencia de entrega. Precisamente, Beetrack-DispatchTrack se ha destacado por ser el SaaS de logística de última milla más moderno del mercado que ofrece distintas soluciones para potenciar las operaciones logísticas, incluyendo los puntos de entrega.

Yáñez apunta: Con nuestro software LastMile puedes tener un monitoreo en tiempo real de la última milla y una mayor visibilidad del servicio de entrega, sobre todo cuando tu transportista llega al punto final.

RECOMENDAMOS Programas como el cashback ofrecen ‘lealtad sin fricciones’

Recuerda dejarnos un comentario

Te puede interesar