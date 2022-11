Ha pasado más de una década desde el planteamiento de la Industria 4.0. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Se ha cumplido la visión de la Cuarta Revolución Industrial y debemos considerar cómo la última década dará forma al futuro de la fabricación?

¿Qué ha cambiado desde el planteamiento de la Industria 4.0?

Cuando se propuso por primera vez la Industria 4.0, había una visión distópica de que los humanos serían reemplazados por la robótica, y que la fábrica del futuro tendría muchos menos empleados que los que tenemos hoy. Eso no ha sucedido. Una tendencia emergente es que los datos ahora son el nuevo petróleo, pero al igual que el petróleo, necesitan refinarse para volverse valiosos.

El gran volumen de datos está enturbiando las aguas. La gente habla de inteligencia artificial y aprendizaje automático, pero aprovechar esa tecnología debe comenzar con la recopilación correcta de los datos de la manera correcta. Eso es ingeniería de datos en lugar de ciencia de datos. Desafortunadamente, ese tipo de habilidades no necesariamente se entrenan dentro de un contexto de fabricación.

El largo camino recorrido hacia la Industria 4.0

Necesitamos comenzar a enseñar a los jóvenes sobre el uso y el valor de los datos en la escuela primaria. No podemos poner la tecnología en un pedestal como algo accesible solo para unos pocos debido a las habilidades requeridas para trabajar en ese espacio. Estamos viendo que se comercializan muchas herramientas, pero tenemos que hacer que la gente piense con una mentalidad centrada en los datos; eso es absolutamente clave.

¿Qué vacíos deben llenarse para hacer realidad la visión de la Industria 4.0?

Muchos programas de adopción en el mercado están ayudando a las empresas a comprender el valor de la Industria 4.0 y a comenzar su viaje; pero el impacto de dichos programas ha tardado en materializarse. El núcleo de la Industria 4.0 se trata de la reducción de la actividad sin valor agregado.

Las personas y las organizaciones necesitan lugares donde puedan ir y ver que esto suceda para iniciar su cambio. Aquí es donde los proveedores de tecnología como nosotros (MiR) Realmente tienen un papel que desempeñar para convertirse en maestros de demostración donde las personas van a ver lo que es relevante para ellos sin que les “vendan”. Si se trata de vender la tecnología, muy a menudo gana el mejor vendedor, y no necesariamente la mejor tecnología.

¿Qué impacto han tenido los desafíos globales en la Industria 4.0?

Cuando se planteó el concepto de Industria 4.0, se trataba únicamente de productividad. Ahora incluye toda la agenda net zero y ambiental, social y de gobernanza (ESG); este es un movimiento positivo. Ya no se trata solo de la línea de fondo, también es la generación de riqueza, y con eso me refiero a la riqueza mental tanto como a la riqueza financiera.

Esto significa dar a las personas trabajos en los que sean valorados y permitirles adoptar tecnología para mejorar la calidad de vida en su lugar de trabajo. Todo esto impacta en el Nat Zero; si mejora la calidad y se reducen los flujos de residuos, mejora la productividad al mismo tiempo que tiene un impacto positivo en el Nat Zero: los dos van de la mano.

La pregunta entonces, si simplemente vamos a fabricar más piezas utilizando la misma cantidad de energía. Eso podría suceder potencialmente, por lo que aquí es donde los fabricantes deben ser social, ambiental y económicamente responsables. Pero ciertamente hemos visto un giro que se aleja de estar puramente centrado en la productividad hacia el cambio climático y ESG.

La tecnología es absolutamente integral para este espíritu y para donde tenemos que unir los ecosistemas digitales y de fabricación. Actualmente todavía no son completamente conscientes de las oportunidades que se encuentran dentro de cada uno.

¿Cómo ha impactado el desafío de las habilidades en la Industria 4.0?

No creo que estemos proporcionando personas idóneas que salen del sistema educativo. Sí, es posible que estemos usando tabletas y pantallas, pero ¿qué ha cambiado fundamentalmente? Esencialmente, el proceso es papel sobre vidrio. Necesitamos estar buscando más desafíos y sistemas educativos impulsados por problemas.

Hay un gran desafío al que se enfrenta toda la fabricación: la contratación de personas con las habilidades adecuadas. Esto se debe principalmente a los salarios que se pueden exigir en otros campos, como fintech, utilizando capacidades digitales similares. Para las personas con las habilidades que necesitan los fabricantes, lamentablemente hay oportunidades en otros lugares.

Creo que la respuesta es comenzar a mejorar las habilidades de nuestra fuerza laboral de fabricación. Y eso debe comenzar en el ámbito del aprendizaje, porque son nativos digitales y personas comprometidas con la fabricación, y deberíamos brindarles las herramientas que necesitan.

¿Cómo es el futuro de la fabricación?

A corto plazo, existen enormes oportunidades para las empresas que estén dispuestas a digitalizarse. Sin embargo, tendrá que haber un cambio de mentalidad, y no sé cuándo sucederá esto.

Cada vez más fabricantes tendrán que dejar de centrarse únicamente en los productos que crean y observar detenidamente la cadena de suministro anterior y el producto final en servicio; eso es lo que impulsará nuevos modelos de negocio y nuevas formas de trabajar. Creo que tenemos la base de fabricación en el Latinoamérica que puede adoptar ese tipo de cambios y realmente beneficiarse de ellos.

Omar Alejandro Aquino Bolaños, Sales Director para Latinoamérica de MiR

