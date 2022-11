Las personas que abren la primera página de un libro y comienzan a leer en el autobús, la cama o hasta en un parque. Cada persona construye su propio hábito de lectura en medio de la rutina. Lo hacemos así, como una manera de desconectar de las preocupaciones diarias y entrar de lleno en la trama de una novela con la que podemos llegar a identificarnos. Personajes que, con su fuerza y sus debilidades nos enseñan a ver el mundo desde otra perspectiva. De hecho, este es uno de los mayores beneficios de la lectura. Según los expertos, leer nos hace más empáticos, nos libera del estrés y aumenta nuestra inteligencia emocional.

La pregunta es: ¿De qué manera leemos y en qué condiciones? ¿Son siempre las óptimas? Somos bastante conscientes de que leer aumenta nuestra plasticidad cerebral, activa la memoria y además nos permite concentrarnos en una única cosa: leer y nada más.

Fomentar el hábito de la lectura trae beneficios a nuestra salud

A través del impulso de la tecnología y con el objetivo de hacer de la lectura una actividad inclusiva, OrCam Technologies, desarrolló un dispositivo tecnológico: OrCam Read, el primer lector portátil de su tipo ha sido diseñado para personas con dificultades para leer por una discapacidad visual leve o moderada, fatiga de lectura, dislexia, afasia u otras afecciones, así como para aquellos que leen grandes cantidades de texto.

El dispositivo capacita a los usuarios y les ofrece respuestas en tiempo real, además de leer texto impreso en cualquier tipo de superficie física o digital.

A continuación, se sugieren 10 recomendaciones para disfrutar más de la lectura:

1 Busca la felicidad en la lectura

Leer los libros recomendados está bien, pero los libros que te hacen feliz son los que debe leer. ¡Encuentra libros de tus categorías favoritas y disfruta de lo que más te gusta! No tiene sentido tratar de obligarse a leer lo que otros leen.

2 Establece un tiempo de lectura

Hay que buscar tiempo para leer. Leer algunas páginas con el café de la mañana en mano, de camino al trabajo o incluso antes de acostarse, cualquier momento es bueno. Encuentra el momento que mejor te convenga y cuándo (incluso si no es todos los días). Algunas personas experimentan fatiga de lectura después de un tiempo. OrCam Read, el lector de libros puede ayudar en este caso.

3 Deja de leer un libro si no te gusta

Hay libros sobre todos los temas escritos por miles de personas con diferentes puntos de vista. Si no te gusta un libro, o incluso no te gusta la forma de escribir de un autor o la perspectiva, no insistas y cambia el libro por otro. No tienes obligación de leer un libro en particular.

4 Únete a un grupo de lectura

Conocer gente nueva, hacer nuevos amigos y encontrar buenos libros nuevos para leer siempre es divertido. Grupos de lectura, Internet o clubes de lectura son los lugares donde puedes hacer todo esto. A través de tus preferencias de lectura y tu personalidad harás nuevos amigos que te recomendaran grandes libros.

5 Lleva siempre un libro contigo

Los aficionados a la lectura llevan siempre un libro, pues como decíamos antes, cualquier momento es bueno para avanzar algunas páginas de la novela que se está leyendo. Un reproductor portátil puede ser útil en este caso, o un audiolibro. OrCam Read puede escanear páginas enteras de texto, para que pueda sentarse mientras el dispositivo convierte el texto en audio.

6 Compartir es vivir

Leer un buen libro es divertido, ¡pero compartirlo con alguien que amas puede ser aún mejor! Cuéntales a sus amigos sobre los libros que lees y comparte su experiencia con ellos. Siempre es bueno saber que alguien comparte tus mismos gustos literarios.

7 Lee los libros de los escritores que más te gustan

En caso de duda, recurre a libros de escritores que conoces y nunca te defraudan. Si bien siempre es bueno probar algo nuevo, a veces anhelas algo bueno y familiar. Busca los nombres de estos escritores para encontrar otros libros que hayan escrito y no lo dejes escapar.

8 Tener una lista de lectura

Después de terminar un libro, es bueno empezar otro para no perder el hábito. Para ello, es bueno tener una lista de los libros que te apetecen leer a continuación. Así, cuando termines uno, ya tendrás el siguiente.

9 Disfruta de cada una de las páginas que lees

Haz que la lectura sea divertida con los complementos adecuados: Un rincón acogedor, un cojín grande y cómodo y una buena iluminación para leer mejor y no estropearse la vista. La fatiga ocular puede hacer que cualquiera quiera renuncie incluso al mejor de los libros. Un bolígrafo de lectura, aplicaciones de lectura o un dispositivo de asistencia como OrCam Read pueden hacer que esto sea más fácil y agradable.

10 Relee cuanto sea necesario

De hecho, hay personas a las que les gusta tanto una obra que la tienen en su mesita de noche para leer algún fragmento de vez en cuando. Aunque la segunda lectura ya no sea tan excitante como la primera porque obviamente sabes lo que va a suceder o qué es lo que vendrá a continuación, releer viene muy bien para fijar aún más en la cabeza aquello que ya sabes de una historia o de una reflexión. Y más aún, descubrir nuevas cosas que podían habérsete pasado en la primera vez. Libros hay muchos, por lo que si sientes curiosidad es posible que ya no quieras esforzarte en volver a aquellos que ya has leído y adentrarte en nuevas historias y comienzos. Pero si repites es porque de verdad te gustó y quieres apreciar aún más los detalles. Una última cosa a este respecto: ten cuidado, porque a veces aquello que leímos hace años nos tiende a desilusionar tiempo después.

