Una de las temporadas clave para las ventas en México, tanto para las grandes corporaciones como los pequeños negocios, ya sea físico o en línea, se acercan y es necesario estar preparado para el Buen Fin (del 18 al 21 de noviembre), Black Friday (25 de noviembre) e incluso Navidad. Por ello, será fundamental contratar a las personas adecuadas para que te ayuden a lo largo de la cadena de suministro.

Para esta edición de “El Buen Fin” 2022, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) anunció que se espera una derrama económica de más de 195 mil millones de pesos. Las empresas, durante estas fechas clave, y durante varios meses antes, necesitan contratar personas para que las ayuden en toda la cadena de suministro: desde área de pedidos, envío de paquetes, trabajos en almacén, así como en la fabricación y venta minorista. De acuerdo con el sitio web de Indeed, al hacer una comparación entre octubre de 2021 y octubre de 2022, este año hubo un aumento del 14% en los puestos de trabajo en el comercio minorista en México y un aumento del 13% en los puestos de trabajo de almacén.

Indeed, el sitio de búsqueda de empleo, da algunos consejos para estar preparado y encontrar al candidato adecuado para su negocio en esta temporada donde es necesario contratar más personal:

Guía de contratación para la temporada del Buen Fin a la Navidad

1 Optimiza tu sitio web para facilitar la contratación

Echa un vistazo a tu sitio web y realiza tú mismo el proceso de contratación en línea ¿Qué tan fácil es de usar? Si hay demasiados pasos innecesarios, eso podría llevar a que los empleados potenciales se vayan antes de presentar la solicitud. Los candidatos no quieren llenar aplicaciones agotadoras. Es tarea de quien contrata analizar los currículums y limitar los campos a información relevante relacionada con la aplicación. El proceso de solicitud también debe ser compatible con dispositivos móviles y, si es posible, permitir la comunicación con empleados potenciales a través de mensajería instantánea o mensajes de texto.

2 Considera candidatos con habilidades transferibles

Cuando publiques un anuncio de trabajo o entrevistes a un potencial empleado, considera las habilidades y características “imprescindibles” versus aquellas que son “deseables”. Sé claro en lo que estás buscando, así como lo que es posible enseñar en el puesto. Hacer una inversión en trabajadores con habilidades transferibles podría ser la respuesta para resolver la escasez de mano de obra.

“El hecho de que alguien no tenga experiencia en el área o industria específicas, no significa que esta persona no pueda adaptarse. Por ejemplo, la experiencia en la recepción de un hotel puede convertir a alguien en un gran activo para puestos minoristas orientados al cliente, como ventas o devoluciones. Y un empleado en la línea de producción que sabe cómo ensamblar y construir probablemente podría adaptarse fácilmente al trabajo de almacén”, dice Madalina Secareanu, gerente senior de Comunicación Corporativa de Indeed para LATAM.

Contrata a largo plazo

Muchas empresas están pensando más allá de los próximos meses, con planes de contratación con una visión a largo plazo que va mucho más allá de esta temporada. Informa a los empleados que sean contratados para temporadas altas que existe una buena posibilidad de colocación a largo plazo una vez que termine la fiebre de las fiestas. Así, los trabajadores serán más propensos a hacer su mejor esfuerzo con la esperanza de permanecer como empleados de tiempo completo.

Una vez que lleguen las vacaciones, ve si más trabajadores están alcanzando metas este año en comparación con temporadas festivas anteriores. Al final de la temporada navideña, identifique a sus mejores empleados y ofréceles trabajos permanentes en su empresa. Esta puede ser una excelente estrategia de contratación a largo plazo para encontrar trabajadores permanentes talentosos de manera más eficiente sin tener que buscarlos por separado.

La flexibilidad es necesaria

Impulsar la flexibilidad es fundamental cuando los candidatos tienen muchas opciones para elegir, como pasa en los trabajos de temporada. Para algunas personas, los horarios pueden ser ajustados debido a horarios familiares; si es un trabajo de medio tiempo, algunos trabajadores podrían tener más de un empleo para complementar sus ingresos. Dadas las complejidades del mercado de temporada y la disponibilidad de los trabajadores, los gerentes deberán ser flexibles con la forma en que construyen su horario y deben considerar todas las opciones al contratar trabajadores a tiempo parcial con disponibilidad limitada.

Por ejemplo, los intercambios de turnos a pedido del trabajador o con opción de acordarlos entre compañeros podrían ser una manera fácil de introducir flexibilidad, especialmente en industrias como el retail y hotelería. La disponibilidad de horarios flexibles también podría ser un factor decisivo para alguien que está pensando en postularse y tiene restricciones de tiempo en este momento, pero estará más disponible después de las vacaciones.

Aprovecha a tus empleados actuales

Tu personal actual puede ser una gran fuente de futuros talentos. Ofrezca un incentivo financiero que sea lo suficientemente atractivo para atraer a sus amigos calificados, incluso los pequeños beneficios pueden ser de gran ayuda. Las referencias ahorran mucho tiempo y dinero, pero si su presupuesto es ajustado, considere ofrecer premios, obsequios o incluso una cena en un restaurante local.

Si tu empresa tiene un sistema de reclutamiento en universidades, que se enfoque en encontrar pasantes y/o recién graduados, este es otro canal que vale la pena buscar para el empleo de temporada.

“En cualquier mercado laboral exigente, los trabajadores preguntarán: “¿Por qué debería elegirte?” Las empresas tienen que responder con una cultura atractiva, ya sea como resultado de un salario atractivo, bono de contratación o un horario flexible”, concluye Madalina.

RECOMENDAMOS Cinco beneficios de contar con herramientas colaborativas para las PyMES

Recuerda dejarnos un comentario

Te puede interesar