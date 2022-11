Una fusión ocurre cuando dos compañías forman una tercera entidad y una adquisición es cuando una empresa compra y absorbe a otra en sus operaciones. Su principal objetivo es volverse mucho más eficientes y eficaces que de manera independiente.

Es un momento para pensar en las fusiones y adquisiciones. Los Merger & Acquisition (fusiones y adquisiciones) son una de las principales estrategias de salida para las startups. Una fusión ocurre cuando dos compañías forman una tercera entidad y una adquisición es cuando una empresa compra y absorbe a otra en sus operaciones. Su principal objetivo es volverse mucho más eficientes y eficaces que de manera independiente.

Situación de la industria de Venture Capital (VC)

¿Pero, por qué este es un momento adecuado para pensar en esta estrategia de salida?

Jorge González Gasque e Israel Cerda de la Garza, partners de G2 Momentum Capital, fondo de venture capital enfocado en startups ealy stage e industria fintech, señalan que “la situación de la industria de venture capital en 2022 ha sido complicada en temas de fondeo… más que complicada ha sido selectiva en startups tecnológicas en etapas tempranas, en nuestra experiencia consideramos que mucho tiene que ver con su tracción o un relevante posicionamiento en sus industrias, orientándose el capital hacia compañías que puedan vislumbrarse con menor riesgo o una mejor calificación en cuanto a sus posibilidades de crecimiento”.

De acuerdo con el Transactional Track Record, el valor agregado de la inversión de Venture Capital en startups con operación en México cayó 42.49% en el tercer trimestre de 2022. De acuerdo con este reporte, el Venture capital ha mostrado caídas constantes desde finales de 2021.

¿Qué necesita tu emprendimiento fusión o adquisición?

¿Fusión o adquisición?

Levantar capital de fondos de VC no debería ser la única opción, no debería mirarse como la única alternativa para el crecimiento de las startups, sobre todo aquellas que tienen gaps para poder ser exitosas en estos procesos. Israel Cerda señala que “es un momento ideal para que startups que, probablemente tengan un gran producto, un gran equipo o una buena tracción, pero que no tuvieron un timing correcto para realizar un buen levantamiento de capital y que, lo que requieren para seguir teniendo un buen crecimiento es unirse con una gran empresa. También es un momento ideal para startups más grandes que están creciendo de manera significativa y pueden unir fuerzas, invitando a otra más pequeña (o a un equipo) a formar parte de la primera y que en conjunto logren más que de manera separada.

Los M&A es una estrategia de salida, tan solo 2021 reportó números importantes. Refinitiv señala que “en el mundo, las firmas de capital privado realizaron más de 12 800 adquisiciones durante los primeros 11 meses de ese año”.

En México, uno de los casos importantes de M&A lo tuvo la adquisición de Swap por parte de Clip, al respecto, Bruno Ramos, cofounder de Swap señala “Nos sentamos a platicar con Clip para conversar sobre la visión de ambas compañías y encontramos sentido a lo que cada uno hacía por su cuenta. No estábamos interesados en vender todavía, sabíamos que teníamos algo grande: teníamos tracción, estábamos en un punto muy importante de la industria, entrabamos en el 8vo. Transitorio de la Ley Fintech. Siendo bastante pioneros y teniendo la tecnología, sabíamos que no era momento de vender, pero la visión de Clip se alineaba mucho a la de Swap: la inclusión financiera y todo se traducía en unir una misma visión pero en un barco más grande apuntando al mismo Noth Star”

El ego, el peor enemigo

Uno de los males que existen en este escenario es el ego del emprendedor, ya sea de la compañía grande o de la startup de etapa temprana. Por un lado, las compañías que tienen la capacidad de adquirir a otra, ponen en una balanza la oportunidad de poder generar desarrollo de productos contra adquirir un producto ya desarrollado con un equipo ya consolidado. Si bien es cierto que las grandes empresas tienen la capacidad financiera para desarrollar, lo que no se tiene necesariamente es tiempo… en la industria de startups el tiempo es oro

¿Cuánto vale el tiempo perdido en función a la velocidad a la que se tienen que mover las compañías?

Y no sólo es tiempo perdido, se desaprovecha la oportunidad de sumar fuerzas: “la startup que no se adquiere, probablemente tenga usuarios, ingresos, recursos humanos, aspectos regulatorios y una experiencia que sin duda, complementa. Por otro lado, las startups que están en etapas más tempranas y que se encuentran en un momento álgido para levantar capital deberían de considerar que caminar un largo camino solo, puede ser la receta ideal para el fracaso”, señalan González y Cerda.

¿Qué se gana?

Considera que siempre será bueno subirte a un barco que tiene más gasolina que tú, las empresas deberían de considerar que el 1 + 1 al final termina sumando 3, 4 o 5 en su valuación para la siguiente ronda, debería incrementar el crecimiento, el mercado y esto, sin duda, siempre es bien visto para los fondos.

“No te cases con tu startup, si la industria no está preparada para que sea fondeada, muévete, trata de venderla a otra que sí esté bien posicionada, trabaja el tiempo que te pidan y ya bien posicionado, puedes salir nuevamente con lo ya aprendido”, concluye Cerda de la Garza.

