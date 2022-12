Entender y responder las emociones del otro y ponerse en sus zapatos, a lo que se le ha llamado empatía, no es solamente una habilidad deseable para que los líderes la desarrollen, sino que tenerla puede ser la “clave” para el éxito de la compañía.

Udemy, en un reciente ebook, titulado “Manager Essentials: Leading with Empathy”, destaca que la empatía desarrollada en los líderes, trae muchos beneficios relacionados con la innovación, el compromiso, la inclusión, la reducción del agotamiento y el crecimiento de los empleados, que al final puede convertirse en la pieza ‘clave’ que lleve a las compañías al éxito.

Por fortuna, la empatía es una habilidad que se desarrolla. Por eso, a continuación, se presentan cuatro pasos para lograrlo, según este nuevo documento de Udemy.

4 pasos para liderar con empatía

1) Conecta contigo mismo. ¿Cómo te sientes en este momento? A veces, la carga excesiva de trabajo o en general, las circunstancias de la vida, nos alejan de tener la conciencia de nuestras propias emociones y de cómo nos encontramos mentalmente, pero si no nos conectamos con nosotros mismos y aprendemos a observarnos, difícilmente les podremos dar ese apoyo a otros.

Por eso, la recomendación para liderar con empatía es detenerte un momento y preguntarte cómo te sientes, tanto emocionalmente, como mentalmente, y hacer de esto un hábito. En la medida en la que desarrolles la capacidad de estar consciente de tus propias emociones, serás mayormente capaz de reconocer y lidiar con las de los demás.

2) Aprende a escuchar. Sentirse escuchado es una de las cosas más reconfortantes que puede recibir una persona, por ello, más que dar consejos o soluciones. Cuando un miembro de tu equipo viene a pedir tu ayuda, la empatía empieza por aprender a escuchar.

Cuando lo haces antes de hablar, puedes conectarte con las personas a un nivel más profundo, porque comenzarás a entender sus razones y la manera en la que se sienten con respecto a distintas situaciones, y esto, a su vez, te hará entender más fácilmente qué es lo que tus colaboradores necesitan de ti.

3) Usa el lenguaje adecuado. Cuando quieres comunicarte con empatía, el lenguaje que utilices será muy importante. Aprovecha que primero escucharás antes de hablar, para que esto te dé tiempo de reflexionar sobre lo que estás escuchando y asegurarte de que estás entendiendo el verdadero sentido antes de llegar a conclusiones equivocadas.

Para tener por seguro que lo estás logrando, te recomendamos usar ‘frases empáticas’. Aquí van algunos ejemplos para que construyas las tuyas: “Parece que estás agobiado porque tu carga de trabajo aumentó sorpresivamente”, “Debe ser cansado tener que asumir todas las responsabilidades de tu compañero sin previo aviso”, “Puedo entender que te sientas frustrado porque no has alcanzado las metas propuestas para fin de año”. Utilízalos y coloca el sentimiento y la razón que sea adecuada, y aplícalas con tus colaboradores.

4) Incorpora “controles de bienestar”. Lograr que tus colaboradores se abran contigo quizá no suceda de la noche a la mañana, sobre todo si no lo has hecho antes. Sin embargo, si incorporas a tus juntas con ellos un momento en el que les preguntes cómo se sienten, ellos poco a poco notarán que para ti es tan importante su salud emocional como los proyectos en los que están trabajando.

Piensa qué podrías decirle la próxima vez en una reunión uno a uno a tus colaboradores que le haga sentir que te preocupas por ellos. Asegúrate de organizar el tiempo de tus reuniones uno a uno para que se sientan en confianza y tengan tiempo para hablar contigo sobre cómo se sienten.

Estos son tan solo algunos consejos para liderar con empatía, sin embargo, los líderes pueden encontrar otras maneras de conseguirlo ya que esta cualidad puede ser desarrollada de múltiples maneras considerando que todas las personas y sus circunstancias son diferentes. Plataformas como Udemy cuentan con más de 500 cursos enfocados en Empatía.

Trabajar para convertirse en un líder empático es igual de importante que desarrollar habilidades tecnológicas, generar confianza con los colaboradores sin duda fomentará un ambiente de trabajo más positivo y con mejores resultados.

