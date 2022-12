La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define a la educación financiera como el proceso mediante el cual los consumidores/inversionistas financieros mejoran su comprensión de los productos, conceptos y riesgos financieros y desarrollan sus habilidades y confianza a través de información, orientación y/o asesoramiento para comprender los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber a dónde acudir para obtener ayuda y efectuar medidas efectivas para mejorar su situación financiera.

La Educación Financiera es sensibilizar a la población sobre la importancia de desarrollar capacidades financieras suficientes, para administrar y aprovechar de la mejor manera los recursos con los que cuenta. David Agmon, Co-CEO de Monific, explica que con una planificación financiera personal puedes analizar tu situación económica actual, establecer tus objetivos y formular los planes que te permitan alcanzarlos en corto y largo plazo. A través de la planificación financiera lograrás un mejor manejo de tus finanzas personales, y una mejora en tu situación económica.

Los 5 pasos para planificar tus finanzas son: Establece metas y objetivos; define distintos plazos; elabora un presupuesto financiero; invierte de forma activa; y controla mucho mejor tus decisiones financieras.

5 factores que te ayudarán a invertir tu dinero en este 2023

Invertir es la acción clave del éxito

Para Agmon, el invertir es una de las principales acciones que toda persona debe hacer si desea lograr el éxito financiero, porque invertir es mejor que ahorrar, es poner a trabajar tu dinero para obtener rendimientos, y hay una gran gama de opciones de inversión.

¿Tienes miedo a invertir por primera vez?

Es muy probable que el miedo sea el principal obstáculo para comenzar a invertir, sin embargo, el conocimiento te dará la tranquilidad necesaria al momento de invertir tu dinero. Es esta falta de educación la limitante del ahorro y la inversión, la mayoría de los mexicanos únicamente consideran el trabajo como una fuente para adquirir ingresos, pero invertir tus ahorros puede ser una buena oportunidad para crear ingresos extras.

Elegir la forma y la herramienta correcta para invertir puede ser el mayor reto, por lo que te queremos compartir los siguientes aspectos que debes tomar en cuenta si deseas comenzar a invertir, basta con que seas cuidadoso y te informes correctamente. El punto más importante es entender que todos tenemos diferentes objetivos, metas y tolerancia al riesgo, por eso antes de elegir dónde invertir, es importante analizar tus finanzas personales y establecer un plan de inversión.

Estos son 5 factores que te ayudarán a invertir tu dinero con éxito:

1. Establece un objetivo, plazos de inversión, periodicidad y el monto que le puedes dedicar a tus inversiones.

2. Reúne toda la información posible sobre la inversión de tu interés, no temas preguntar nada. Asegúrate de entender el tipo de inversión, plazos, rendimientos, comisiones, impuestos, liquidez, etc.

3. Elige el momento adecuado para comenzar a invertir, si actualmente cuentas con deudas por pagar, te recomendamos primero liquidarlas para evitar el incremento de intereses.

4. No tengas miedo, recuerda que toda inversión conlleva un riesgo. No te atormentes si alguna de tus inversiones no marcha de la forma que esperabas. Todo error conlleva un aprendizaje.

5. Diversifica, contar con diferentes inversiones te ayudará a reducir el riesgo, ya sea en inversiones en instituciones financieras, CETES, en la Bolsa, en empresas Fintech, y sobre todo en invertir en bienes raíces).

Si es necesario te recomendamos asesorarte de un profesional, que te ayudará a definir cuáles son las herramientas de inversión ideales para ti. No olvides mantente siempre informado y monitorea constantemente tus inversiones, concluyó Agmon.

Ve a lo seguro: invierte en bienes raíces

Uno de los sectores con mejores resultados al invertir es el de inmuebles, mercado que anteriormente se necesitaba mucho dinero para invertir, pero ahora gracias a la tecnología es posible hacerlo desde $1,000.00 pesos a través del crowdfunding inmobiliario. Esto es posible con Monific donde puedes invertir con tickets accesibles en inmuebles turísticos que te generan rentas mes a mes a través de su comercialización.

Monific es una de las plataformas que presentó su solicitud ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para operar como Institución de Financiamiento Colectivo, en tiempo y forma, por lo que se encuentra en proceso de ser autorizada y regulada por las autoridades financieras.

