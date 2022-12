La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes ANPEC, hace un llamado a la defensa de una sana Economía de Mercado ante la embestida inflacionaria de precios que han resistido en los últimos años los consumidores mexicanos, esta inflación impactará lo precios de las celebraciones del maratón Guadalupe – Reyes – Candelaria.

Es una realidad que las familias mexicanas pagarán hasta un 30% más de lo que pagaron el año pasado. Esto corre el riesgo de aumentar endeudamiento, pasivos y morosidad, ya que no se contará con el poder adquisitivo necesario para cubrir los gastos de este maratón, por lo que defecto la inflación ya se comió el aumento al salario mínimo del 20% que apenas entrará en vigor el 1 de enero 2023.

El maratón Guadalupe – Reyes – Candelaria significará un gasto para las familias de hasta $10,388.00 en Nayarit, $10,385.50 en Durango, $10,349.55 en Nuevo León, $ 9,891.50 en CDMX, $9,749.50 en Guerrero, $9,471.50 en Puebla, $9,278.00 en Quintana Roo y $9,171.60 en Chihuahua, considerando 10 comensales por evento.

Maratón Guadalupe – Reyes costará más de 10 mil pesos

Ante este escenario adverso resulta imperativo sumar a todas las fuerzas vivas de la sociedad en la defensa de una sana ECONOMIA DE MERCADO. Por lo que ANPEC convoca a los organismos intermedios, mundo académico, sindicatos, organizaciones políticas, poderes y niveles de gobierno; en fin a todo los actores y sectores de la sociedad a hacer valer una sana economía de mercado como la única vía que nos permitirá ofrecer un mayor y mejor consumo para que las familias obtengan la calidad de vida que merecen y a la que tienen derecho.

Sin embargo, no podemos dejar de señalar que se han hecho de manera insistente propuestas de políticas públicas prohibicionistas en distintas entidades del país y a nivel federal que han obstaculizado la actividad comercial y la reactivación económica que tanto necesitamos; hemos venido teniendo un verdadero desgaste innecesario, perdiendo tiempo y energía que debiéramos destinar al trabajo productivo. Las prohibiciones comerciales propuestas han buscado por todas las vías impedir la venta de productos de alta demanda creyendo con esto desincentivar su consumo sin lograrlo.

“Los promotores de las prohibiciones comerciales de manera irresponsable no han evaluado el impacto de sus propuestas, ni escuchado razones han sido insensibles a la realidad.

Insisten una y otra vez en impulsar prohibiciones comerciales buscándose ver políticamente correctos ante su electorado”, apuntó Cuauhtémoc Rivera, Presidente de la ANPEC.

En honor a la verdad no tan solo no ha disminuido el consumo de estos productos populares, sino al contrario, se ha incrementado confirmando el hecho de que lo que se prohíbe se promueve y termina por consentirse; por lo que ANPEC coincide con la postura presidencial de que en México lo único que es prohibido, es prohibir”, agregó Rivera.

Al final del día lo único que sí se ha logrado es minar aún más el poder adquisitivo de la gente, al generar burbujas especulativas, momentos de desabasto y encarecimiento de los alimentos, zona hepática del consumo, ya que todos debemos comer. A las celebraciones de este periodo también se les conoce como la “temporada de la comedera”, ya que todos sabemos que en invierno es cuando más se come y es precisamente este hecho lo que hace que el bolsillo de las familias vean más afectados en esta temporada.

Tres pilares soportan a una sana economía de mercado: libre comercio, derecho irrestricto a poder vender toda mercancía legal, libre elección: derecho que tiene todo consumidor a decidir sus compras por voluntad propia y libre competencia: puja que hacen los distintos proveedores al ofrecer mejor calidad y precio de sus productos para competir entre ellos y ganar la preferencia de los compradores.

“Resulta obligado hacer una defensa de una sana economía de mercado libre y competitiva, sin que enfrente mayores obstáculos ni prohibiciones.” Puntualizó Rivera.

ANPEC reitera la convocatoria a la sociedad civil, para que todos juntos defendamos el marco de libertades que toda economía de mercado requiere para su correcto fucionamiento y así poder lograr la reactivación económica que necesitamos para que los hogares mexicanos vivan mejor.

La micro economía, la economía de barrio, la del consumo local, la de los ciudadanos de a pie, la República del varo, puede tolerar, sin estar de acuerdo que no se les ayude al no recibir apoyo ni beneficio alguno; pero lo que resulta inaceptable es que se pongan más obstáculos y piedras en el camino, si bien no nos ayudan ¡déjenos jalar!

La consigna es apoyar el consumo popular, elevar la calidad de vida de las familias, esa debe ser siempre la apuesta, no el complicar el suministro y comercialización de productos volviendo más difícil el momento de lo que ya es.

