El objetivo de todo negocio es vender, y cuando la oportunidad se presenta de hacerlo masivamente mediante el comercio electrónico puede asegurar ingresos interesantes; pero la otra cara de esa moneda es el incumplimiento de la promesa de venta, cuya entrega a tiempo o no crea reputación.

De acuerdo con cifras del reporte Last Mile Delivery: What Shoppers Want and How to #SaveRetail de project44, el 84% de los consumidores no volverían a comprar de una empresa con la que hayan tenido una mala experiencia de entrega y distribución de su mercancía.

Por lo anterior, las empresas de cualquier tamaño deben incluir en su modelo de negocio a la logística y el delivery como un brazo igual de importante que cualquier otra área, sea interna o externo el servicio.

Ecommerce y el darkside para las PyMEs

En opinion de Carlos Pacheco, Director General de Merq, empresa de logística, buena parte del comercio hoy en día depende de los vínculos de confianza que se generan entre negocios y clientes. Y eso sólo se da en la medida que haya certidumbre en cada compra y en cada envío.

Cifras de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), a lo largo de los últimos años el comercio electrónico en México ha crecido a pasos agigantados; en 2020, el incremento de ese canal de venta se dio en 81%, una tendencia que representó crecimientos de 27% a lo largo de 2021. Para 2022, cerca de 75% de los consumidores han aumentado sus presupuestos de gasto en línea.

Pero la presencia del comercio electrónico no sólo implica mayores flujos de transacciones y necesidad de entregas de paquetes. También pone en juego la reputación de una marca y con ello sus posibilidades de crecimiento. Con entregas fallidas, productos perdidos o paquetes dañados, una empresa rápidamente pierde más que ventas cuando no cuenta con servicios de delivery, sobre todo de última milla.

