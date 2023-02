6 consejos para invertir en divisas Forex

El año 2022 ha sido un periodo cargado de incertidumbre en los mercados de divisas, en los que hemos visto diversos hitos históricos. Uno de ellos ha sido la fortaleza del dólar en el mercado internacional, que incluso llegó a superar la paridad frente al euro durante el primer semestre. Otro ha sido la recuperación del propio euro, junto al de otras monedas, lo que también ha supuesto oportunidades para realizar inversiones y obtener beneficios siempre que se supieran leer adecuadamente las tendencias correspondientes.

Algunas de estas circunstancias se van a mantener a lo largo del año 2023, formando parte de las tendencias a tener en cuenta en caso de que quieras invertir en los mercados de divisas durante este ejercicio. Por eso, a modo de resumen, te ofrecemos 6 consejos a considerar para invertir en divisas Forex durante este año.

1) Controla la volatilidad

Uno de los problemas que tendrán que afrontar los inversores en Forex durante este año 2002 es la volatilidad del mercado. Debido a la presencia del conflicto armado en Ucrania, a las dudas sobre una posible crisis económica en Europa y a las que también ofrece el rendimiento de la economía estadounidense, es obvio que las diferentes divisas tendrán momentos de cambio dentro de un mercado muy volátil. Mantener dicha volatilidad bajo control y evitar posibles riesgos innecesarios es fundamental para que nuestra cartera no sufra los efectos de esos bandazos. Algo que puedes conseguir optando por pares de divisas que no tengan grandes movimientos en sus cotizaciones o con sistemas de control adecuados.

2) Ojo a los plazos cortos

En paralelo a lo comentado en el punto anterior, la situación actual del mercado provoca que más allá de las tendencias de largo plazo, teóricamente bajista para el dólar y alcista para el euro, encontraremos seguramente momentos en los que podamos entrar en plazos muy cortos en Forex divisas en tiempo real y conseguir ganancias interesantes. Sí es cierto que estas situaciones requieren de un control preciso del mercado y una buena disciplina, pero si eres capaz de hacerlo seguramente podrás sacarles partido y un beneficio atractivo.

3) Mantén una disciplina férrea

Aunque este consejo sirve para cualquier inversor de Forex en cualquier momento del año, para quienes deseen invertir en estos mercados de divisas durante 2003 es clave que la disciplina sea aún más férrea de lo que habitualmente seria. Algo para lo que es imprescindible establecer stops de pérdidas precisos a la hora de realizar nuestras operaciones y tener claro cuál es el alcance de beneficios que esperamos. Esto resulta clave en los mercados laterales, tanto para no salir del valor antes de tiempo como para aprovechar al máximo los beneficios obtenidos dentro del canal en el que coticen las diferentes divisas. Si todos estos conceptos te resultan desconocidos te recomendamos encarecidamente que te formes al respecto, para entenderlos y aplicar adecuadamente estos conocimientos a tus operativas.

4) La política económica es fundamental

El mercado Forex suele reflejar el rendimiento económico de los diferentes países del mundo y el potencial de sus divisas. Sin embargo, también resulta imprescindible tener en cuenta las posibles variaciones de la política económica que los diferentes bancos centrales ejecuten a lo largo del año. Como prueba, los movimientos que la Reserva Federal ejecutó sobre las tasas de interés vinculadas al donar tuvieron bastante que ver en la recuperación de su cotización frente al resto de divisas a principios de 2022. Así que no te olvides de mantener controlados estos movimientos para detectar posibilidades de obtener beneficios.

5) El conflicto armado manda

Muchos de los aspectos que hemos comentado a lo largo de este artículo se verán influidos de forma relevante por el conflicto armado en Ucrania. Entre ellos tenemos los precios de la energía o los cereales, que tanto han influido en las economías internacionales y en el propio mercado de divisas a lo largo de estos meses. Un recrudecimiento del conflicto, la firma de la paz o un enfriamiento de la batalla influirán en el mercado Forex, lo que supondrá un cambio en las tendencias que actualmente se manejan y abrirá nuevamente oportunidades para operar. Unas circunstancias que, pese a que las hemos dejado para el final de nuestro artículo, son fundamentales para evaluar el futuro del mercado de divisas a nivel internacional.

6) Ante todo, mucha calma

Como último consejo queremos recomendarte calma y tranquilidad. El mercado actual se sitúa en un contexto complejo y en el que no son pocas las circunstancias que influyen en el mismo. Esto puede llevar a que tomemos decisiones inadecuadas debido al exceso de presión que esta situación genera sobre nosotros. Así que es muy recomendable mantener la calma, no permanecer dentro del mercado si no estamos cómodos con ello y establecer las medidas de protección necesarias para evitar pérdidas en nuestras inversiones o saber salir a tiempo y realizar beneficios con inteligencia, sin exprimir demasiado las subidas.

Nuestro análisis del año 2023

El nuevo año nos ha traído una situación económica compleja, que es interesante para ejecutar inversiones en Forex a corto y largo plazo. Si es cierto que esta situación puede no ser adecuada para los recién llegados, pero analizando adecuadamente las circunstancias y con una disciplina adecuada podrás obtener rendimientos económicos adecuados de tus inversiones.



