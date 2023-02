Abren convocatoria a programa de liderazgo personal

Con el objetivo de orientar y preparar a los jóvenes que comienzan a buscar su primer trabajo, Fundación Forge anuncia la apertura de inscripciones para su programa de liderazgo personal Tu Futuro. Que, según la Organización Internacional del Trabajo, en los últimos diez años la tasa de desempleo de la población joven fue en promedio tres veces superior a la de la adulta.

La falta de experiencia laboral es un factor condicionante a la hora de encontrar un primer trabajo, aún más si los jóvenes se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica. En este sentido, con el objetivo de impulsar el empleo juvenil, Fundación Forge ofrece becas para participar del programa de formación Tu Futuro, donde el foco está en el desarrollo de habilidades socioemocionales y digitales, alineadas a las competencias más buscadas por las empresas.

Para los interesados en México, las personas jóvenes deben residir en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco o Nuevo León y haber finalizado, o estar cursando, el último semestre de bachillerato en alguna institución pública. La inscripción al programa se realiza mediante el siguiente link

El programa tiene una duración de 1 año y la cursada es 100% virtual. Dentro de los contenidos aprendidos, se destacan las habilidades socioemocionales, ya que hoy en día son las más valoradas por las empresas a la hora de contratar. Además, el programa se enfoca en el desarrollo personal del joven, entrenando la comunicación tanto escrita como oral y la planificación de objetivos.

Se entrenan las habilidades necesarias para un trabajo, con simulación de entrevistas, técnicas de armado del currículum y fomentando el trabajo en equipo. En la última etapa del programa, se hace foco en la búsqueda activa de empleo. Desde la plataforma de intermediación laboral Ruky, especializada en primer empleo joven, los estudiantes podrán acceder a todas las ofertas laborales que realizan las más de 400 empresas aliadas de la Fundación.

Uno de los ejes más importantes para Forge es el desarrollo de habilidades socioemocionales. En este sentido, en un reciente evento organizado por la Fundación Forge sobre soft skills y talento joven que reunió a líderes de RRHH de las empresas, Mónica Frech, Head of New Business Talent de LinkedIn, refirió que más del 40% de las empresas que forman parte del ecosistema utilizan los datos de las habilidades para realizar una contratación, bajo el lema “Skills First”. En este sentido, la aplicación incluye 300 categorías de capacidades nuevas por año a la plataforma.

Para entender el panorama de las habilidades más demandadas por las organizaciones, según el Global Talent Trends Report del 2022, el top 10 se compone de la siguiente manera:

Adaptabilidad

Colaboración

Creatividad

Resolución de problemas

Comunicación

Manejo del cambio

Inteligencia emocional

Persuasión

Innovación

Escucha activa

Inicio de inscripciones: 13 de febrero / Cierre de inscripciones: 8 de marzo /Inicio de curso: 14 de marzo

Fundación Forge invita a los jóvenes de México que desean acceder a una vida de calidad a través del trabajo que visiten y se inscriban al programa Tu Futuro, en donde profesionales los guiarán para aprender y desarrollar sus habilidades socioemocionales y digitales clave que hoy en día los empleadores solicitan.

