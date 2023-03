El Coaching y el camino hacia la felicidad

En el 2006 la película “La búsqueda de la felicidad”, alcanzó fama mundial al contar la historia verídica de Chris Gardner un marino retirado que luchó contra viento y marea para superar las circunstancias inesperadas de la vida que lo dejaron desempleado y sin hogar junto a su pequeño hijo. Con un escudo de autoconfianza y determinación, el protagonista no desistió hasta hacer realidad sus sueños y alcanzar la felicidad anhelada. Sin duda, es una historia inspiradora con la que muchos podemos relacionarnos; después de todo, ¿quién no busca alcanzar la felicidad en la vida?

La Real Academia Española (RAE) define la felicidad como un “estado de grata satisfacción espiritual y física”, y desde el 2013, la Organización de las Naciones Unidas ha celebrado el Día Internacional de la Felicidad el 20 de marzo, como reconocimiento del importante papel que desempeña la misma en la vida de las personas en todo el mundo.

Si bien existe la necesidad de alcanzar la felicidad, ésta también resulta ser un concepto relativo debido a que no significa lo mismo para cada individuo que va tras de ella. Para algunos podría representar encontrar el amor en la pareja deseada o el trabajo ideal, algunos pensarían que se obtiene al tener salud, tener un plato de comida y algunos otros serían felices con solo abrir los ojos y amanecer a un nuevo día.

Entonces, tal vez, podríamos establecer que la felicidad no se obtiene con una fórmula perfecta que puede adaptarse a cualquiera, en su lugar encontramos una invitación a abandonar el pensamiento colectivo y aceptar la aventura que representa ir en la búsqueda de la felicidad. Este concepto de “búsqueda” implica que las personas decidan por sí mismas lo que constituye una vida feliz y que tengan la libertad de luchar por ella. Representa navegar a nuestro interior en un viaje de introspección y preguntarnos: ¿Qué realmente significa la felicidad para mí? Si pudiera pintarla, ¿qué paleta de colores usaría? Si pudiera representarla con una canción, ¿cuál sería su melodía?

Si lo primero que vino a tu mente al leer estas preguntas fue “Wow”, acompañado de un silencio profundo; no te preocupes. Todo está bien. Eso usualmente sucede cuando te enfrentas a una pregunta poderosa como parte de un proceso de Coaching.

En la mayoría de los casos, cuando se busca ayuda de un Coach profesional por primera vez, se tiene una idea errónea del proceso. Viene buscando respuestas y soluciones que piensa que el Coach puede facilitar. En su lugar encontrará un lugar seguro y un acompañamiento sin juicios a descubrir las respuestas que se encuentran ocultas dentro de sí mismo. “Como Coach mi principal objetivo es facilitar el aprendizaje y crecimiento de mi coachee (cliente) y apoyarle a crear un proceso interno para el autodescubrimiento y la reflexión; algo que para el mundo moderno podría parecer un lujo pero que en realidad es una necesidad para vivir una vida plena y en bienestar: “una ruta hacia la felicidad”. Entonces, ¿cómo exactamente el coaching puede apoyarte en ese camino?

El Coaching y el camino hacia la felicidad

Imagina una conversación donde el receptor está plenamente presente contigo y su único propósito en la conversación es escuchar para comprenderte y para que tú mismo puedas hacerlo también, nunca para juzgarte. El autoconocimiento es vital en tu proceso de bienestar y es sin duda uno de los mayores beneficios que podrás obtener a través del Coaching. Algunos otros pueden ser:

● Definir objetivos concretos.

● Identificar lo que te bloquea

● Desarrollar una nueva perspectiva

● Fomentar el empoderamiento

● Comprender y manejar tus emociones

● Fortalecer la autoconfianza

● Identificar valores, fortalezas y motivaciones

● Mejorar la comunicación y las relaciones

● Resolver conflictos de manera efectiva

● Fomentar la creatividad y el estado de bienestar

No es un secreto que, en los pasados años, la profesión de Coaching ha crecido de manera exponencial debido a los significativos resultados que es capaz de generar en las personas. Actualmente puedes encontrar Coaches especializados en numerosos campos como diversidad de situaciones puedas encontrar. Al momento de contratar un Coach, asegúrate de entrevistarlo y de que sea la persona correcta para ti. No tengas reservas en preguntar por su formación profesional y sus afiliaciones o acreditaciones con organizaciones de gran prestigio, ética y credibilidad como la de ICF, International Coaching Federation.

Ahora bien, ¿cómo saber si estás listo para comenzar a trabajar con un Coach profesional? La respuesta está dentro de ti, conecta con tus sentimientos y emociones. ¿Qué te están diciendo? ¿Te sientes listo para hacer cambios en tu vida, pero no estás seguro de cómo hacerlo sólo? ¿Estás comprometido con ir en busca de “Tu” camino hacia la felicidad? Si la respuesta es sí, posiblemente este es el momento perfecto para comenzar tu viaje acompañado de un Coach.

Entonces, ¿qué dices? ¿Comenzamos el viaje? No es casualidad que me estás leyendo hoy. Te detuviste porque tu ser interior te estaba hablando y lo escuchaste. Te invito a empacar tu mochila con curiosidad, reflexión y optimismo. Que no te falte una ración diaria de gratitud. Arrópate con confianza y asegúrate que te sobre compromiso contigo mismo. ¿Terminaste de empacar? Pues te felicito, has dado el primer gran paso: tu “mindset” ya está listo. ¿Cuál será el próximo paso? ¿Iniciarás el camino hacia tu felicidad de la mano de un proceso de Coaching?

Por: Suzette Roldán Medina, Coach de Comunicación y Liderazgo Presidenta del Capítulo de Puerto Rico de ICF

