Los alimentos que más variaron su precio al alza son azúcar en Sonora $35; chocolate en polvo en Baja California Sur, Durango y Nuevo León $45; chile en CDMX $120; jitomate en Aguascalientes y Coahuila $37 y pollo en Tabasco $200.

De acuero con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), como mes a mes, en los 32 estados de la República, encontrando lo siguiente: el precio promedio de la canasta básica alimentaria fue de $1,696.69 pesos, reflejando una variación al alza de 1.70%. Tabasco es la entidad en donde los alimentos esenciales de la canasta básica han variado más sus precios que en el resto del país al pasar de $1,934.70 pesos, que costaba en enero, a los $2,070.00 pesos que cuesta hoy. Le siguen los estados de San Luis Potosí, en enero $1860.60, hoy $1,842.60; Chiapas, en enero $1,716.00, hoy $1,702.50; Morelos, en enero $1,497.00, hoy $1,852.50, y Guanajuato, en enero $1,805.00, hoy $1,809.00.

Realizan estudio para establecer la variación de precios de 44 productos en México

En los próximos días, el Banco de México anunciará el incremento a la tasa de interés, hasta ahora ha ido “al alimón” con la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), no tan sólo para buscar contener la inflación, también para evitar la fuga de capitales. La situación sigue siendo incierta y confusa, no queda claro el futuro económico, ya que la inflación aún no está controlada, desacelera y acelera mostrando un comportamiento errático y manteniéndose elevada. BANXICO no tiene opción, no puede alejarse de la política monetaria de la FED.

El nuevo momento económico en México es producto de la relocalización “nearshoring” de los eslabones de las distintas cadenas productivas que están desglobalizándose en una acción neoproteccionista, buscando situarse lo más cerca del principal centro de consumo del mundo: Norteamérica, ya que las secuelas de la pandemia del Covid evidenció la fragilidad de la globalización con puertos colapsados, verdaderos embudos que retrasaron insumos productivos y mercancías, paralizando el comercio global. Por esto, hoy se busca acortar las distancias de los procesos productivos.

Este entorno favorable para México tiene mucho parecido al que se vivió con la apertura comercial del TLC, que por falta de capital humano calificado, infraestructura y seguridad dejamos pasar oportunidades valiosas de desarrollo. Las ventajas derivadas del NAFTA se ubicaron al norte del país, todo indica que las ventajas que pueda haber en la era del “nearshoring” se ubicarán también en la franja norte de México.

