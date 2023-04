Datos presentados en 2021 por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estimaron que derivado de los apagones registrados en el país se perdieron 1,500 millones de pesos. En los Estados Unidos se calculan pérdidas por más de 150 Billones de Dólares, ya sea por corte total del suministro de energía o por variaciones, fluctuaciones o picos en la calidad de la energía. Hay industrias, como las de manufactura, que pueden tener pérdidas de hasta 6.45 millones de dólares por hora de paro.

De manera residencial las afectaciones pueden ser menores, probablemente se paren actividades familiares o escolares, pero cuando se trata de industria, los impactos económicos son considerables, desde las tienditas de la esquina, que no pueden mantener sus productos refrigerados, hasta aquellos pequeños talleres o fábricas que deben parar operaciones, incluso si los apagones duran un par de días se ven en la necesidad de descansar a empleados ya que no tienen qué hacer; al haber apagones de forma repentina es común que se dañen sus equipos.

Cortes de energía impactan a las PyMEs

Edmundo Castillo especialista en sistemas de eficiencia energética, de Macro-MRJ, empresa dedicada a brindar soluciones integrales en iluminación y generadores de energía, comenta que en una pequeña zona residencial se pueden ver afectados un gran número de comercios, los cuales mueven la economía local, en particular comercios que ofrecen productos como las tiendas de abarrotes, pero también aquellos que brindan servicios como gimnasios, talleres, incluso pequeñas plazas comerciales que no cuentan con plantas auxiliares, se ven afectadas y ahí es donde el problema se potencializa, ya que hablamos de un conjunto de comercios que dejan de operar y no tienen alternativas en ese momento para seguir brindando servicio.

“Una gran alternativa para que este tipo de comercios no pare sus operaciones, incluso puedan proteger sus equipos, es contemplar el uso de generadores de energía. Los generadores de energía son pequeñas centrales eléctricas que permiten a sus propietarios generar electricidad, como sustituto o complemento de la energía de la red eléctrica. Su uso puede ser residencial, comercial en donde el generador puede respaldar sistemas de bombeo, sistemas de aire acondicionado, elevadores, cargas de alumbrado y cualquier otro dispositivo importante. También se puede tener un generador de uso industrial, el cual respalde toda la operación de una fábrica” nos comenta Edmundo Castillo

Estos generadores pueden funcionar a base de gasolina, diesel, gas natural o gas LP, las ventajas que ofrecen son el suministro eléctrico garantizado, evitan daños a los equipos por un corte eléctrico, lo cual se traduce en mayor seguridad y rentabilidad para los comercios.

RECOMENDAMOS ¿Qué significa la aprobación de la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México?

Recuerda dejarnos un comentario