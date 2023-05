Resolver problemas globales es una nueva forma de crear negocio por parte de los emprendedores. A pesar de la incertidumbre económica, será un año de cambio en inversiones, con cada vez más Venture Capital interesados en invertir en empresas enfocadas en biotecnología.

Markus Schreyer, CEO y fundador de The Ganesha Lab comenta que en México y Latinoamérica hay más de 200 Venture Capital y aunque la mayoría invierte en Inteligencia Artificial, lo que vemos es una oportunidad en esos fondos de inversión, ya que muchas veces no es que no quieran invertir, sino que no conocen a este tipo de startups.

Explicó que se trata de un proceso educacional y es de suma importancia la organización de espacios que permitan dar a conocer a las nuevas empresas a inversionistas, como el caso del Biohunt Summit, evento organizado por The Ganesha Lab que reúne a startups de biotecnología latinoamericanas con fondos de inversión.

Invierten a startups biotech

Impulso a las startups

La valorización de una startup mexicana es tres veces menor a una de Estados Unidos. Además, el apoyo en ese país es mayor, ya que las startups semilla necesitan menor capital que un proyecto en México. Eso no impide que cada vez existan más científicos o empresarios en el país en búsqueda de crear startups de biotecnología que dejen un impacto en el mundo, pero la mayoría de las veces, el ecosistema no lo permite.

Schreyer recalcó que ayudan a las startups a crear relaciones de calidad con expertos y a educarse para ser emprendedores. De ahí parte la misión de “Transformar la ciencia en un buen negocio”, en el sentido económico y de impacto.

Solo este primer trimestre del año disminuyó un 60.83% el monto de inversiones de capital de riesgo (Venture Capital) a startups mexicanas, de acuerdo a la plataforma de análisis Transactional Track Record (TTR).

