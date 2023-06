Post pandemia, 80% de las empresas mexicanas adelantaron su digitalización

Datos de la consultora KPMG señalan que el 80% de las empresas adelantaron su transformación digital después de la pandemia. Porque en la era postdigital el mercado financiero internacional, el nacional y la mayoría de los locales se asisten de dispositivos móviles, internet y hasta inteligencia artificial para poder funcionar.

Ahora los negocios no sólo deben preocuparse por tener un perfil de Facebook, sino también tener Twitter, Instagram y TikTok, y adaptar sus contenidos a cada uno de los públicos a los que va a ir dirigido. En este sentido, se ha tenido que redimensionar cualquier producto con su presentación en redes sociales: un pastel ya no sólo tiene que ser rico, sino también “instagrameable”; un comercial no sólo tiene que ser entretenido, además tiene que ser “bailable” o adaptable a las apps de videos verticales.

Otra de las innovaciones ha sido la que proponen las plataformas para el manejo interno de las empresas. Ya son famosas las que organizan equipos de trabajo y que distribuyen entregables de manera muy eficiente.

Si bien, la digitalización ha cobrado fuerza en los últimos años, es cierto que aún hay mucho camino por recorrer. Hoy más que nunca, las PyMEs deben priorizar la optimización de recursos que se da con la automatización y digitalización de tareas repetitivas, pues de esta manera pueden enfocarse en desarrollar estrategias de innovación y crecimiento que impulsen el negocio.

En este sentido, dejar claras las cuentas sobre el dinero que se inyecta en todas las áreas del negocio, porque como cualquier otra parte del mercado, están reguladas y usarlas requiere responsabilidades.

En resumen, la actualización tecnológica es vital para el crecimiento de los emprendimientos y para su mejor manejo en cuestiones contables, de imagen y de convivencia con el cliente, sin importar el giro, la rama o la especialización del negocio. El asunto es perder el miedo a entrar a la digitalización y verlo como un facilitador que irá haciéndose más eficiente con el paso de los años.

