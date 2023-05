La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), ante la celebración del Día del niño, reporta lo que una familia aproximadamente gastó para celebrar a sus hijos, tomando en cuenta que las familias mexicanas tienen hasta dos hijos promedio.

Este consumo ascendió a los siguientes rangos por niño:

Una ida al cine, un promedio de $310 ($85 de la entrada más $225 del combo tradicional en dulcería).

Juguetes de moda en $300 más $65 de estampitas y $60 de dulces es igual a $425.

Una ida a comer pizza o hamburguesa de $300 a $700.

Regalar tenis de moda, un promedio de $2,000.

“En resumen, festejar a un niño mexicano puede ir de los $310 hasta los $2,000, pero, como en promedio son 2, ahí te encargo, el gasto saldría lumbre. Esta situación seguramente dejará a muchos niños mexicanos fuera de la posibilidad de gozar de estas amenidades”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Reportan micronegocios ingresos por el Día de Niño

De los casi 40 millones de menores de edad (0-17 años) que viven en México, más de la mitad vive en pobreza y 4 millones en pobreza extrema. Al igual, la desnutrición crónica se presenta en 1 de cada 10 niños menores de 5 años. Y 1 de cada 3 de niños de entre 6-11 años presenta sobrepeso y obesidad.

Hoy día, el 20% de la población son menores de 0 a 14 años: 31.8 millones de niños. En un contexto donde la deserción escolar tiene una tasa de 0.4 puntos en primaria, 8 de cada 10 niños de 6º de primaria no cumplen con el lenguaje y comunicación esperados.

Según el Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020, del total de niñas y niños menores de 0 a 14 años, 22% vivía solo con la madre, 3% vivía únicamente con su padre y 6% no vivía con sus progenitores debido a fallecimiento, no sabe o no especificó la presencia. Esto agudiza la posibilidad de una celebración porque viven en condiciones monoparentales que los margina aún más.

También la violencia hacia la niñez se hace presente en el embarazo infantil en niñas de 10 a 14 años, 1.8 de cada mil niñas en este rango se embarazan. 6 de cada 10 niños entre 0 a 14 años han experimentado algún tipo de violencia.

RECOMENDAMOS Lanzan diplomado en desarrollo y gestión de promociones

Recuerda dejarnos un comentario