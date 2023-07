13 startups le entran al Demo Day

Emprendedores mexicanos han presentado sus proyectos de base tecnológica en el Demo Day del programa Santander X México Training – Foundry Team incMty 2023, el cual está realizado en alianza por incMTY a través del Foundry Team México.

Previamente a esta presentación, los startups participantes se habían hecho acreedoras a un programa de acompañamiento integral como parte de los programas de apoyo a la educación superior y al emprendimiento lanzados por Banco Santander a través de Santander Universidades y la plataforma Santander X.

Dentro del programa estuvieron participando más de 40 emprendedores y emprendedoras, provenientes de cerca de 15 distintas universidades tanto públicas como privadas. Todas las startups participantes cuentan con un potencial de disrupción y son altamente escalables en algunos de los siguientes sectores: HealthTech, Fin Tech, Edu Tech, Food Tech, Software as a service, Agro Tech e Internet of things.

Las 13 startups que finalizaron el programa son:

Eneryou de David Ignacio Montaño López Pharmaceutical and Biotechnological Innovation-Services SAS de CV de José Correa Basurto Studially de Jesica Leticia González Robles Tan tan de Jorge Ortiz LOOP Conexión Empresarial SA de CV de Eduardo Torres Jaime Atrevi de Gibrán Elías Huarte Aguilar Docstay de Juan Manuel Cervantes Cervantes Timplus de Cynthia Patricia Gómez Espinosa YIPI de Ana Evelyn Vázquez Pérez Camionix de Carlos Ortiz Cleapy de Miguel Ángel Vázquez Torres INTERMEDIARIO MI CASA SA de CV – Housana de Evelyn Elizabeth Ibarra Rico Medpal de Mauricio González Castillejos

Las startups participantes cerraron el programa con algunas visitas a empresas líderes en el sector de transformación digital como Amazon y LinkedIn, en donde pudieron conocer y explorar las últimas innovaciones y tendencias en un entorno inspirador, con la finalidad de conectar y crear sinergias actualmente y en un futuro próximo.

De acuerdo a los principales hallazgos resultantes de las startups participantes, podemos mencionar a la startup Cleapy, fundada por Miguel Ángel Vázquez Torres y su socio Bryan Eduardo Vázquez Torres, quienes han sido uno de los proyectos más sobresalientes del programa y durante esta última etapa, lograron registrarse como proveedores de servicios de limpieza automotriz para Tesla en Monterrey.

La startup Studially, liderada por la emprendedora Jesica González, se encuentra realizando una prueba piloto con estudiantes así como su versión piloto para Android y IOS.

Mientras que Medpal, destacó debido a que los emprendedores Mauricio y Alejandro González están generando estructuras comerciales, operativas y de validación para captar a más médicos que permitan validar y asegurar el crecimiento orgánico de la plataforma dentro de su segmento de mercado.

