El “business” de las graduaciones en 2023

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) realizó un monitoreo sobre los gastos de graduación que una familia realizó en el año 2022 en la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), el cual tuvo un rango de $4,750 a $5,000.

Ahora, en 2023, habrán de gastar alrededor de $6,350 a $6,500 por graduado. Es decir, se registra un incremento del 33.68%. En tanto, las graduaciones universitarias (bachillerato y licenciatura) pasaron de costar $8,200 en 2022 a $11,950 en 2023 por graduado, registrando una variación de 45.73%.

ANPEC recomienda cumplir con este compromiso realizando sólo los gastos justos y necesarios y evitar caer en extras o superfluos que aumentan la factura y el costo de la celebración. Además, procurar no tomar créditos. En caso de hacerlo que no sea con tasas de interés elevadas que puedan meterlos en problemas posteriores a la hora de pagar. “Si bien en las graduaciones hay que hacer todo lo humanamente posible para que nuestros hijos puedan convivir con sus compañeros y guardar este recuerdo en su memoria, no es correcto para lograrlo que la familia se meta en aprietos”, sugiere Rivera.

La inflación toca y trastoca todo el consumo de los mexicanos y las graduaciones no están exentas, se han encarecido de manera importante. Por ello, presentamos el desglose de cada aspecto que tiene que ver con esta celebración, el cual, en conjunto, representa una cantidad importante de dinero. Ni qué decir de aquellas familias en las que se gradúan dos o más estudiantes. Para ellas la situación es aún más complicada. Aquí la variación de precios de las graduaciones del 2023 a los que se enfrentarán las familias mexicanas.

RECOMENDAMOS Comparten resultados del Hot Sale 2023

Recuerda dejarnos un comentario