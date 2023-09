24% de las pequeñas empresas protegen su negocio con ciberseguridad

Un nuevo producto que ayuda a los emprendedores a garantizar la seguridad de sus sitios web sin salirse del presupuesto

De acuerdo con encuestas recientes de GoDaddy, los propietarios de pequeñas empresas en México reportaron la filtración de los datos de los clientes y la pérdida de confianza de estos como los impactos más probables en su negocio en caso de una brecha de seguridad. Sin embargo, sólo el 24% de los encuestados mexicanos dijeron que actualmente están protegiendo su negocio en Internet.

Asimismo, uno de cada dos afirmó que quieren implementar herramientas de seguridad, pero no saben cómo hacerlo. Además, aquellos que actualmente no protegen su negocio en línea afirmaron que no lo hacen porque creen que una pequeña empresa no lo necesita (42%) o piensan que es demasiado caro (31%)

Ante este contexto, GoDaddy, la empresa que ayuda a los emprendedores a prosperar lanza su más reciente oferta de ciberseguridad: Servicio de Configuración de Secure Sockets Layer (SSL). Esta solución ofrece una forma más económica de configurar certificados SSL para emprendedores y pequeñas empresas con sitios web sencillos y presupuestos limitados.

“La seguridad web es una parte crucial de cualquier negocio en línea, independientemente de su tamaño. Sabemos que los emprendedores y los propietarios de pequeñas empresas necesitan centrar sus esfuerzos en la gestión y el crecimiento de su negocio, por lo que nuestro Servicio de Configuración SSL es ideal para mantener su presencia en línea segura, sin complicaciones y a un precio asequible”, dijo Gianluca Stamerra, director Senior de GoDaddy para Latinoamérica e Iberia.

La nueva función de seguridad, que forma parte de la oferta de seguridad de GoDaddy y que incluye Seguridad de Páginas Web y una gama completa de certificados SSL, es una opción más económica que encripta la información entre el servidor y los navegadores web, protegiendo la información de los clientes y las transacciones en línea.

Los emprendedores y los propietarios de pequeñas empresas que no necesitan asistencia continua pueden beneficiarse de este nuevo servicio. El Servicio de Configuración de Secure Sockets Layer (SSL) significa que los expertos de esta empresa sólo instalan, configuran y solucionan los problemas de los certificados SSL. Este nuevo servicio puede eliminar la frustración y ahorrar tiempo a los emprendedores para permitirles crear, gestionar y hacer crecer su negocio, o la presencia en línea de sus clientes.

Para ayudar a garantizar la seguridad de los sitios web de los pequeños empresarios, así como la de sus propios clientes finales, la nueva propuesta de seguridad está equipada con funciones que incluyen la redirección a https, la actualización de todo el contenido mixto para garantizar que el candado se muestre en las barras de direcciones del navegador, la actualización del mapa del sitio para que Google reconozca que el sitio se carga de forma segura a través de https, y la actualización de la configuración WAF si el sitio tiene un cortafuegos para garantizar el cifrado completo. Una de las ventajas de tener un sitio web seguro es que mejora la clasificación en Google® y cuenta con la asistencia de los expertos de GoDaddy.

Adquirir un certificado SSL es sólo el primer paso para proteger un sitio y la información confidencial de los visitantes. El SSL también debe configurarse, lo que requiere múltiples pasos y, a menudo, un mayor conocimiento técnico para llevarlo a cabo. Esto puede crear una experiencia frustrante para el propietario de una pequeña o mediana empresa, o incluso para profesionales de sitios web muy ocupados. Por un bajo costo, pueden configurar el SSL para asegurarse de que funcione como se espera en su sitio.

“Estamos orgullosos de ayudar a los emprendedores proporcionándoles todas las herramientas que necesitan a medida que su negocio evoluciona. La nueva función de seguridad de GoDaddy es la última incorporación a nuestra suite de seguridad para que todos los negocios online tengan la oportunidad de estar protegidos.” concluyó Stamerra.

Para más información sobre el Servicio de Configuración de Secure Sockets Layer (SSL), visite: su web.

