6 mujeres lideres empresarias que marcan la diferencia

En México, el poder femenino empresarial está en constante ascenso. Cada año, más mujeres emergen en el mundo de los negocios, demostrando su talento, liderazgo y determinación. Este imparable avance hacia la equidad de género encuentra respaldo en instituciones de renombre mundial, como la ONU (Organización de las Naciones Unidas), cuya agenda de 17 puntos consagra a la equidad de género como el eje central de transformación.

La lucha por la igualdad de oportunidades y derechos continúa siendo una prioridad. Las mujeres empresarias no sólo están cambiando el panorama económico, sino que también están forjando un futuro donde el éxito se mide por la habilidad y el esfuerzo, no por el género. El empoderamiento femenino en los negocios es imparable y es un motor de progreso que no conoce límites.

Conoce los casos de éxito de seis mujeres mexicanas que han dejado una marca indeleble en el mundo de los negocios. Cada una de ellas ha demostrado que la determinación, la innovación y el trabajo arduo son las claves para alcanzar sus metas. Sus historias son testimonio de la capacidad y el potencial ilimitado de las mujeres en el mundo empresarial.

Iliana Loza. CEO y Fundadora Ahal

Es Ingeniera Química Administradora egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Siendo estudiante descubrió que las fórmulas utilizadas en la mayoría de las marcas cosméticas no contenían suficientes ingredientes naturales y que sus residuos podrían dañar el planeta.

Con una visión emprendedora y disruptiva, y los conocimientos obtenidos de su especialización en Formulación Cosmética, dio su primer paso en el mundo de la belleza, convencida que era necesario un cambio en favor de la piel y del entorno.

Lo primero que hizo fue jabones con ingredientes naturales que producía en su propia casa, lo que la llevó a crear Ahal, línea de cosmética limpia 100% mexicana orgánica basada en la herbolaria ancestral, libre de crueldad animal, con grandes beneficios para la salud y belleza de la piel. Es la única marca cosmética mexicana que forma parte del catálogo de Sephora.

Teresa Guzmán. CEO de Wine Beauty Secret

Licenciada en Gastronomía, sommelier y CEO de Wine Beauty Secret, concepto que incluye el primer spa de vinoterapia en Latinoamérica y una línea cosmética de productos formulados con la piel y semillas de la uva, insumos ricos en resveratrol, ingrediente que neutraliza los radicales libres.

En 2021 creó Wine Beauty Secret, línea cosmética orgánica y natural para la salud y belleza de la piel y el cabello, con una fórmula basada en la piel y las semillas de la uva que no se utilizan en la producción del vino, práctica común en Europa, pero inexplorada en Latinoamérica.

Mimí Morán. Socia y representante de Verde Eucalipto

Estudió Administración de Empresas y su primer contacto con Verde Eucalipto se dio cuando quería mejorar su estilo de vida, buscó opciones saludables y al consumir los productos notó una gran diferencia en la salud, razón por la cual se propuso compartir con más personas este universo saludable y difundir esta iniciativa de Eunice Treviño, quien desarrolló creó alimentos y productos 100% orgánicos.

Verde Eucalipto está enfocado en el bienestar de toda la familia, a través de productos de calidad y libres de sustancias tóxicas, tiene el compromiso de restaurar el equilibrio en la vida de las personas.

La marca ofrece más de 200 productos, desde alimentos y snacks saludables hasta artículos de higiene y belleza, además de extractos herbales para el bienestar integral

Daniela del Olmo. CEO y cofundadora de Petzer

Emprendedora mexicana con una sólida trayectoria de más de 10 años en el sector de las startups. Tras graduarse de Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana, adquirió experiencia como consultora de negocios en una empresa multinacional, donde desarrolló habilidades estratégicas clave.

En 2015 fundó su primera empresa, una compañía dedicada al reciclaje de muebles; en 2017, fue cofundadora de Marat MX, una tienda de lentes de sol en línea.

Es una apasionada amante de los animales y defensora de su bienestar por lo que decidió fundar Petzer, una empresa para el cuidado de las mascotas, que ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo paseos, cuidado integral, entrenamiento y limpieza, brindando a los dueños la tranquilidad de que sus compañeros están en las mejores manos.

Diana López del Río. Chef y directora ejecutiva de Mux

Talentosa chef mexicana con un enfoque distintivo en la cocina mexicana de investigación. Es fundadora y directora ejecutiva del restaurante Mux.

Diana López del Río forjó su formación culinaria en el Centro Culinario Ambrosía, y ha acumulado experiencia en algunos de los restaurantes más renombrados de la Ciudad de México, incluyendo Quintonil, Pujol y Biko.

La dedicación de López del Río por la preservación de la rica herencia culinaria de México es innegable. Su trabajo en Mux se centra en la investigación y reinterpretación de recetas tradicionales de todo el país. El restaurante se destaca por ofrecer un menú degustación que cambia con cada temporada, celebrando los ingredientes frescos y las tradiciones de cada región.

Lourdes Nieva. Fundadora de Grid Magazine

Cursó la licenciatura en Arquitectura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Su pasión por el diseño la ha impulsado a complementar su formación en diferentes campos. Ha obtenido reconocimientos por sus logros al combinar creatividad y responsabilidad social: ganó el primer lugar en el Concurso Nacional de Estudiantes Infonavit en 2020 por su destacada planeación urbana y diseño arquitectónico para comunidades en situación vulnerable.

Hace tres años fundó Grid Magazine, publicación digital que dirige y desde la cual destaca su compromiso con la difusión del conocimiento arquitectónico.

Es un ejemplo de dedicación, creatividad y compromiso social en el campo de la arquitectura. Su pasión por la construcción sostenible la convierte en una figura influyente en la industria arquitectónica.

