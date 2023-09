¿Cómo los CIO pueden encarar la escasez de talento e inflación en sus empresas?

Los efectos de los vientos económicos en contra impactan a las organizaciones promedio de maneras sobre las que no tienen control. Por ejemplo, las plantas de producción en una industria manufacturera son actualmente un juego de azar. En un día cualquiera, es posible ver escasez de personal, lo que resulta en retrasos en producción porque no hay suficientes trabajadores para ocupar los puestos estratégicos en una compañía. El sector de logístico y manufacturero no es el único que siente efectos que en gran medida están fuera de su control: los dos vientos en contra de la escasez de talento y la inflación están conspirando para hundir potencialmente al mundo en otra recesión, tan pronto después de haber salido de una impulsada por la pandemia.

Los departamentos de TI de las organizaciones en México pronto sentirán la presión, si no lo han hecho ya. La escasez de habilidades es algo que era bien conocido incluso antes de la pandemia, pero las fronteras cerradas crearon una demanda reprimida de trabajadores calificados para llenar el vacío. Además, la tasa de desempleo de México significa que los solicitantes disponibles son pocos y espaciados.

En un momento en el que las habilidades en TI son más necesarias que nunca y las ofertas de empleo aumentan, no sólo es más difícil encontrar talento, sino también retenerlo. Muchos de los que dejaron sus empleos pudieron encontrar puestos mejor remunerados, e informes adicionales citan cifras de que la escasez y la demanda de talento está elevando los salarios iniciales entre un 20 y un 30 por ciento. Cuando la gente habla de “La Gran Renuncia”, puede referirse al sector de TI en México como evidencia de que ha llegado a esta región geográfica.

Mientras tanto, la inflación está elevando el costo de hacer negocios. Los problemas de la cadena de suministro son uno de los principales impulsores de la inflación. Todo, desde el combustible hasta la logística e incluso los costos del hardware de TI y las piezas de repuesto, se ve afectado, lo que provoca largos retrasos y aumentos de costos en todo el país. la cadena de suministros.

La colisión de estos dos factores significa que todos los departamentos de cualquier organización corren el riesgo de sufrir recortes presupuestarios, incluido el departamento de TI. Ahora bien, lo ideal sería que los recortes presupuestarios no deberían dar lugar a recortes de empleos: con la escasez de talento, es imperativo que las organizaciones conserven el talento que tienen. Sin embargo, es probable que surjan llamados a reducir costos de alguna manera, y las organizaciones que no pueden controlar la inflación o la escasez de talento mirarán hacia lo que sí pueden controlar: el gasto.

Rimini Street considera que los CIO inteligentes reconocerán esto y comenzarán a analizar sus opciones ahora, haciendo un análisis metódico paso a paso de su entorno para adelantarse a las preguntas de la junta directiva.

Suavizando el golpe

Si bien apretarse el cinturón es clave, también deben entrar en esta fase entendiendo que mantener las luces encendidas es el aspecto básico más importante de sus operaciones de TI. Por lo tanto, es posible que los CIO deban ser creativos.

Descubrir los elementos imprescindibles. Para mantener cualquier empresa en funcionamiento, existen algunos servicios y habilidades de TI esenciales o de misión crítica que no se pueden recortar del presupuesto. Los CIO deben determinar rápidamente cuáles son esos sistemas y servicios clave y articular ante la junta directiva el caso de negocio para retener su financiación.

Para mantener cualquier empresa en funcionamiento, existen algunos servicios y habilidades de TI esenciales o de misión crítica que no se pueden recortar del presupuesto. Los CIO deben determinar rápidamente cuáles son esos sistemas y servicios clave y articular ante la junta directiva el caso de negocio para retener su financiación.

Alinear la TI con las prioridades del negocio. Los CIO deben asegurarse de que su gasto en el back-end concuerde con la estrategia general en el front-end. Ahora más que nunca, los CIO necesitan comprender los objetivos de la organización y ayudar a los líderes a comprender los costos de TI necesarios para ayudar a la empresa a alcanzarlos. El CIO no puede ser visto como el centro de costos deshonesto de la empresa, sino como un socio integral dentro de la alta dirección.

Construir la hoja de ruta única de la organización. Sólo porque el proveedor de TI tenga una visión de cómo tus sistemas o tecnologías darán forma a tu futuro, es posible que esta visión no coincida con la tuya. En resumen, las prioridades estratégicas de una organización deben dictar la tecnología que implementa y no ser dictadas por los proveedores. Por ejemplo, los proveedores de software suelen recomendar actualizaciones costosas sin tener en cuenta cómo se utilizarán. En cambio, una empresa podría optar por conservar software antiguo que aún funcione y que cumpla su propósito, utilizando los ahorros para invertir en actualizaciones que sean realmente necesarias. Además, las organizaciones pueden beneficiarse mejor invirtiendo en opciones de terceros de menor costo para gastos como mantenimiento y soporte en lugar de depender del proveedor para que los proporcione, a menudo a un costo mayor que el servicio brindado.

Los CIO creativos harían bien en adelantarse a los posibles recortes presupuestarios y alinearse con el liderazgo en el mejor camino a seguir. Idealmente, esto se consigue únicamente a costa de gastos innecesarios y al mismo tiempo retener al valioso personal de TI. Aquellos que puedan mantener las luces encendidas de manera rentable mientras construyen una hoja de ruta rentable que ayude al liderazgo a cumplir sus objetivos desempeñarán un papel crucial para ayudar a sus organizaciones a superar una crisis impredecible.

