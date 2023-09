¿Qué es lo que más valoran los empleados en un trabajo?

En este estudio, Capterra explora los beneficios, planes de desarrollo y reconocimiento que ofrecen las PyMEs en México y cómo se sienten los empleados al respecto. Estos insights pueden ayudar a las empresas a entender los intereses y expectativas actuales de los trabajadores con el fin de retener o atraer talento.

En esta ocasión Capterra dio a conocer su nuevo estudio sobre los beneficios y prestaciones en el trabajo, la importancia de la evaluación y reconocimiento al trabajador, el valor de los planes de desarrollo y cómo se sienten los trabajadores en relación a estos factores.

Para realizar este estudio la plataforma lanzó una encuesta online a 1045 personas durante julio del 2023, el criterio de selección de los participantes fue el siguiente: deben ser residentes en México, tener entre 18 y 65 años, ser empleados a tiempo completo o parcial de una pequeña o mediana empresa y, en su trabajo, reportar o rendir informes regularmente a un gerente.

Lo más valorado por los empleados en un trabajo

Según la encuesta, los beneficios más valorados en el trabajo por los empleados son:

El apoyo financier o, por ejemplo, subsidios de transporte, planes de jubilación, bonos, descuentos en compras, etc (56%)

o, por ejemplo, subsidios de transporte, planes de jubilación, bonos, descuentos en compras, etc (56%) La flexibilidad laboral , por ejemplo, formatos de trabajo remoto o híbrido y flexibilidad en horas de entrada y salida (50%)

, por ejemplo, formatos de trabajo remoto o híbrido y flexibilidad en horas de entrada y salida (50%) El bienestar y salud, por ejemplo, acceso a gimnasio, consejeros de salud mental, seguro médico, seminarios educativos sobre salud y bienestar (46%)

Los encuestados también indicaron beneficios en apoyo adicional por paternidad/maternidad, por ejemplo, días adicionales de permiso, guarderías, de la empresa, etc. Sólo un 10% de los empleados afirmó que su empresa no ofrece ningún beneficio.

¿Las PyMEs en México ofrecen actualmente estos beneficios?

Según el estudio sí lo hacen. También se encuentran dentro los 5 principales beneficios que los encuestados afirman que tienen en su empresa actual:

43% indica que tiene beneficios en flexibilidad laboral.

39% indica que tiene beneficios en bienestar y salud.

32% indica que tiene beneficios en apoyo adicional por paternidad/maternidad (por ejemplo, días adicionales para permiso de paternidad/maternidad, guarderías de la empresa, etc.).

31% indica que tiene beneficios de apoyo financiero.

27% indica que tiene beneficios en alimentos (por ejemplo, cupones de descuento en restaurantes/comida por parte de la empresa, descuentos para opciones de alimentos saludables, refrigerios en la oficina).

Un 10% de los encuestados también afirma que su empresa no ofrece ningún tipo de beneficios. Es recomendable para las empresas que no ofrecen beneficios que consideren (si es posible) hacerlo, ya que puede ser un factor diferencial a la hora de que un empleado decida quedarse o cambiar de trabajo, o para que un candidato acepte o no una oferta de trabajo.

Empleados prefieren feedback mensual y un reconocimiento en forma de bono o paga extra

Uno de los factores que los empleados consideran importantes para sentirse cómodos en su trabajo es que se reconozca su esfuerzo y trabajo. Para esto debe haber un seguimiento de su desempeño, un feedback o retroalimentación por parte del gerente o de Recursos Humanos y finalmente, en caso de que la evaluación sea positiva, un reconocimiento.

Los gerentes y personal de RR.HH. pueden apoyarse de software para realizar el seguimiento y evaluación de los empleados. Actualmente existen herramientas que pueden apoyar en estos procesos.

En el estudio se pidió a los participantes que señalaran los tres principales software o plataformas que utilizan sus empresas para estos procesos:

Software o plataforma de evaluación del desempeño : herramienta que ayuda a revisar el desempeño de los empleados, redactar planes de desarrollo individuales y autoevaluarse (31% de los empleados encuestados indica que su empresa utiliza este tipo de software o plataforma).

herramienta que ayuda a revisar el desempeño de los empleados, redactar planes de desarrollo individuales y autoevaluarse (31% de los empleados encuestados indica que su empresa utiliza este tipo de software o plataforma). Software o plataforma de monitoreo de empleados : herramienta dedicada al seguimiento de la productividad y las tareas (23%).

: herramienta dedicada al seguimiento de la productividad y las tareas (23%). Software o plataforma de retroalimentación de 360 grados: herramienta que ayuda a Recursos Humanos a recopilar retroalimentación (de forma escrita) de compañeros y jefes para obtener una visión completa del rendimiento (19%).

Cabe señalar que un 20% de los encuestados indica que en su empresa no se usa ningún software para hacer seguimiento o evaluaciones. Esto puede crear una brecha entre los empleados, que quieren ser reconocidos por su desempeño, y lo que las empresas monitorean realmente. Usar software no solo ayuda a evaluar el rendimiento sino también a identificar problemas que se tienen que atender.

A la hora de dar retroalimentación, una buena capacidad de comunicación es clave para que los empleados se sientan apoyados por la gerencia. Por esto, es recomendable que se tenga en cuenta la preferencia de frecuencia que tienen los trabajadores para recibir feedback de su trabajo.

Las formas de reconocimiento más valoradas por los empleados de PyMEs en México

Los participantes del estudio, basados en su experiencia profesional en general, indican las tres principales:

Bono adicional /pago basado en el rendimiento (68%).

/pago basado en el rendimiento (68%). Retroalimentación positiva de los gerentes/compañeros de trabajo (40%).

de los gerentes/compañeros de trabajo (40%). Un ascenso (nuevo puesto y responsabilidades (39%).

Herramientas para calcular compensación a los empleados

El software de compensación y el software de gestión de talento facilitan la evaluación y administración de las compensaciones a los trabajadores en base a su rendimiento. Para aquellos que tienen un puesto basado en comisiones, los programas para cálculos de comisiones están diseñados específicamente para hacer seguimiento de empleados que trabajan bajo este formato.

Los empleados valoran los planes de desarrollo, la mayoría que los ha usado los considera útiles

Uno de los factores principales para que los empleados se sientan satisfechos en su trabajo es que la empresa ofrezca oportunidades de aprendizaje, mejora de habilidades y capacitación (41% de los encuestados lo indica). Hay estrategias y formatos en los que una empresa puede ofrecer programas de capacitación y desarrollo profesional para los empleados. Por ejemplo, puede ser un programa interno con recursos propios y planes de tutorías, puede ser dando acceso a los empleados a recursos externos como cursos online o presenciales, o facilitando la asistencia a eventos como conferencias, webinars, etc.

Los planes de desarrollo se pueden establecer incluso desde el primer día de un nuevo empleado, con sesiones de formación sobre su nuevo puesto y funciones en la empresa. Este programa de incorporación también se conoce como programa de onboarding.

En cuanto a los planes de desarrollo y los programas de incorporación son apreciados y útiles para los empleados. El estudio muestra que la mayoría de ellas sí ofrece este tipo de programas:

El 41% de los empleados indica que su empresa sí ofrece un plan de desarrollo, lo ha usado y le ha ayudado a avanzar en su carrera y en desarrollar habilidades.

El 17% de los empleados indica que su empresa sí ofrece uno, lo ha usado, pero no le ha ayudado a avanzar en su carrera ni en el desarrollo de sus habilidades.

El 9% de los empleados indica que su empresa sí ofrece plan de desarrollo, pero no lo ha usado, ya que no le interesa este tipo de programas.

El 29% de los empleados indica que su empresa no tiene un plan de desarrollo.

Si se analiza únicamente al segmento de empleados que sí ha utilizado los planes de desarrollo, se tiene como resultado que el 71% de los empleados que ha realizado programas de desarrollo afirma que le ha ayudado a desarrollar habilidades y avanzar en su carrera.

El 80% de los empleados que utilizó software para su desarrollo lo considera útil

El segmento de empleados que sí ha utilizado los planes de desarrollo de su empresa indica los principales tipos de software que la empresa ha utilizado para esta finalidad:

Software interno (generalmente desarrollado por la propia organización). La ventaja de este tipo de herramienta es que está diseñada específicamente para los requisitos de la empresa, lo que supone un programa y unos recursos muy a medida (25%).

(generalmente desarrollado por la propia organización). La ventaja de este tipo de herramienta es que está diseñada específicamente para los requisitos de la empresa, lo que supone un programa y unos recursos muy a medida (25%). Software de capacitación para empleados : ayuda a automatizar las actividades educativas para los empleados. Por lo general, este software se puede personalizar según las necesidades de la empresa y cuenta con funciones como seguimiento de habilidades, exámenes de los cursos y seguimiento de certificados e informes (21%).

ayuda a automatizar las actividades educativas para los empleados. Por lo general, este software se puede personalizar según las necesidades de la empresa y cuenta con funciones como seguimiento de habilidades, exámenes de los cursos y seguimiento de certificados e informes (21%). Software de videoconferencia : permite alojar reuniones y conferencias remotas a través de audio y video bidireccional (21%).

permite alojar reuniones y conferencias remotas a través de audio y video bidireccional (21%). Software de gestión de proyectos : ayuda a las empresas a desplegar planes de desarrollo proporcionando un repositorio central para almacenar información, seguir el progreso, gestionar recursos, facilitar la colaboración y generar informes (21%).

: ayuda a las empresas a desplegar planes de desarrollo proporcionando un repositorio central para almacenar información, seguir el progreso, gestionar recursos, facilitar la colaboración y generar informes (21%). Software de asistencia remota: facilita la asistencia informática a distancia vía pantalla compartida, chat de texto y monitoreo. Esta herramienta puede utilizarse para ofrecer apoyo en tiempo real a los empleados que tienen dificultades con una tarea o un concepto. También puede utilizarse para solucionar problemas técnicos que se pueden experimentar (20%).

Únicamente un 6% de este segmento indicó que no se utiliza ningún tipo de software o plataforma para el desarrollo de empleados en su empresa. Lo cual indica que las organizaciones están conscientes de la utilidad que estas herramientas ofrecen para el aprendizaje, capacitación y desarrollo de habilidades.

Los empleados que han utilizado software para los programas de desarrollo también lo confirman, un 80% de ellos lo considera útil.

Sesiones de onboarding para su puesto actual las encuentran útiles

En la encuesta se preguntó al segmento de empleados que ha pasado alguna vez por un proceso de onboarding si su empresa actual les ofreció formación de onboarding cuando empezaron a trabajar en su puesto actual:

67% indica que sí le ofrecieron un entrenamiento de incorporación y le fue útil.

15% indica que sí le ofrecieron un entrenamiento de incorporación, pero no fue útil.

18% indica que no le ofrecieron ningún entrenamiento de incorporación.

De nuevo, si se analiza por sí solo el segmento que sí tuvo formación de incorporación, el resultado es que el 82% de los empleados que tuvieron sesiones de onboarding en su puesto actual considera que son útiles.

Al igual que en el apartado anterior sobre programas de desarrollo, la mayoría de las empresas usan software para las sesiones de onboarding. El 79% de los empleados que utilizaron software para la formación onboarding para su puesto actual dicen que fue útil.

El software puede ayudar a las empresas a proporcionar el tipo de beneficios y reconocimiento que los empleados desean actualmente

Para retener el talento o atraer nuevo, las compañías deben tener en cuenta lo que los trabajadores de hoy en día esperan de ellas, por ejemplo, un trato justo en función de su esfuerzo y que la organización les ofrezca oportunidades de crecimiento profesional.

Las empresas pueden considerar invertir más en software de seguimiento y evaluación del rendimiento, ya que les ayuda a compensar de la forma más justa posible a los empleados, quienes además afirman que para sentirse satisfechos en su trabajo es clave que éste sea correctamente reconocido.

Los beneficios son una parte importante para que los empleados valoren la compañía. Las organizaciones deberían seguir implementando planes de beneficios y prestaciones, así como dar prioridad a los que más aprecian los trabajadores: apoyo financiero, flexibilidad laboral y bienestar y salud.

El estudio observa que los empleados valoran cuando las empresas ofrecen programas de desarrollo y sesiones de incorporación, la mayoría de los que los han utilizado así lo indican, quienes también consideran muy útil que las compañías utilicen software para este tipo de procesos. De lo contrario, el 28% de los empleados de PyMEs en México piensan dejar su empresa.

