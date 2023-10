¿Cómo las API ayudan al ecosistema fintech?

La transformación tecnológica apalancada por el surgimiento de nuevas compañías que buscan revolucionar los productos y servicios financieros. Muestra de ello es que, de acuerdo con el reporte Fintech Radar México 2023 de Finnovista, el ecosistema del sector fintech ha experimentado una en el país presentó una tasa de crecimiento de 26% en 2022 y ya asciende a 659 fintechs.

En 2022, se identificaron 184 nuevas Fintech que se incorporaron al ecosistema. Los segmentos en que se sumaron la mayor cantidad de nuevas empresas fueron Lending con 42, Enterprise Technologies for Financial Institutions con 40 y Payments and Remittances con 27. Estos tres segmentos concentran el 60% de las nuevas empresas.

Según el estudio, a pesar de que la gran mayoría de las Fintech sigue en el rango de ingresos de menos de $500.000 dólares anuales, este porcentaje decrece año con año. El número de Fintech en el rango mínimo de ingresos era de 80% en 2020, mientras que para 2022 esa proporción disminuyó a 50%. El 30% perdido en el primer nivel de ingresos se ha distribuido en los demás rangos. Los segmentos con mayor presencia en los rangos de US$15 millones en adelante son Digital Banking, Lending y Payments and Remittances.

APIs, la tecnología que más usan las Fintechs en México

El reporte Fintech Radar México indica que las APIs son la tecnología más empleada por las Fintechs (60% las utilizan). Esto debido a que en general se percibe en el ecosistema un ambiente cooperativo, mismo que promete el desarrollo de un panorama Fintech 2.0 de finanzas embebidas o “Fintech como plataforma tecnológica” en un futuro no muy lejano. Este concepto será cada vez más relevante y tangible durante los próximos años gracias al aumento en las integraciones, realizadas a través de APIs, de las Fintechs con entidades financieras y no financieras. Además, las APIs cobran cada vez más importancia en la medida en que avanza la implementación del Open Banking en México.

Algunas formas en que las APIs potencian a las Fintechs

Acceso a Datos Financieros: las Fintechs a menudo necesitan acceder a datos financieros, como cuentas bancarias, historiales de transacciones y saldos de cuentas. Las APIs de instituciones financieras, como bancos y compañías de tarjetas de crédito, permiten a las Fintechs obtener acceso a estos datos de manera segura y autorizada.

Pagos y Transferencias : las APIs de pagos y transferencias son esenciales para las Fintechs que ofrecen servicios de pago en línea, billeteras digitales y soluciones de transferencia de dinero. Estas APIs permiten que las transacciones se realicen de manera rápida y segura.

: las APIs de pagos y transferencias son esenciales para las Fintechs que ofrecen servicios de pago en línea, billeteras digitales y soluciones de transferencia de dinero. Estas APIs permiten que las transacciones se realicen de manera rápida y segura. Verificación de Identidad: la verificación de identidad es fundamental en el sector financiero. Las Fintechs a menudo utilizan APIs de verificación de identidad para verificar la identidad de los usuarios a través de documentos, verificación biométrica o verificación de bases de datos gubernamentales.

la verificación de identidad es fundamental en el sector financiero. Las Fintechs a menudo utilizan APIs de verificación de identidad para verificar la identidad de los usuarios a través de documentos, verificación biométrica o verificación de bases de datos gubernamentales. Integración con Plataformas Externas : las Fintechs a menudo necesitan integrarse con otras plataformas financieras, como sistemas de contabilidad, software de gestión empresarial o aplicaciones de banca en línea. Las APIs facilitan estas integraciones, lo que permite a las Fintechs ofrecer soluciones más completas.

: las Fintechs a menudo necesitan integrarse con otras plataformas financieras, como sistemas de contabilidad, software de gestión empresarial o aplicaciones de banca en línea. Las APIs facilitan estas integraciones, lo que permite a las Fintechs ofrecer soluciones más completas. Open Banking: las Apis son fundamentales para facilitar la colaboración y la integración entre los actores del ecosistema financiero, permiten la innovación, mejoran la experiencia del cliente y garantizan la seguridad y el cumplimiento regulatorio en el intercambio de datos financieros.

“Es fundamental que este tipo de empresas busquen alternativas para poder mejorar el uso de APIs y, con ello, mejorar los servicios que ofrecen a los clientes y la integración de todos los canales”, mencionó Alexandre Gomes, Director de Operaciones en América Latina para Sensedia.

No te olvides de dejarnos tus comentarios

Te puede interesar esta nota Lanzan programa de 3 semanas para escalar emprendimientos