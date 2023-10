Oxtron convierte las emisiones en activos valiosos para las industrias

La función industrial es medular para la economía mexicana, pues en la mayoría de los sectores fungen como proveedores de servicio o como consumidores, por lo que son fundamentales para impulsar la reducción de emisiones de efecto invernadero; al implementar tecnologías de uso eficiente de materias primas residuales de carbono no solo pueden medir sus emisiones, sino que también les es posible almacenarlas y comercializarlas.

Oxtron es una firma de CleanTech que ofrece una solución integral y adaptable para gestionar el impacto ambiental a través de un servicio tecnológico que permite medir la huella de carbono de las empresas y tiene una respuesta concreta: Aprovechar el CO 2 residual.

“Desde pequeña estuve interesada en cuidar el cambio climático, el medio ambiente, los seres vivos y los animales, siempre quise construir mi propia empresa, pero fue hasta que entré a la universidad a estudiar la carrera de Creación y Desarrollo de Empresas y empecé a aprender cursos externos a la licenciatura sobre temas de industrias del carbono, tecnología del carbono y todo lo relacionado a esta información”, mencionó Jazmín Salazar, CEO y fundadora de Oxtron.

“Todo comenzó con una mentoría con Víctor Montezuma de iLAB, quien me enseñó a identificar una problemática desde la raíz y como construir un producto que tanto resuelva una necesidad como genere valor real a las empresas para mitigar una de las grandes problemáticas que tenemos actualmente que es el cambio climático y en especial la parte donde la mayoría de las emisiones vienen de la industria”, añadió Salazar.

“Esto me trajo a crear Oxtron que no solamente esté enfocada en las utilidades, sino que esté tratando de ayudar a las otras empresas que no tienen las posibilidades o soluciones o alternativas que hay no son accesibles y son ineficientes”, mencionó Salazar.

El proceso de captura y purificación de Oxtron comienza conectando sus equipos directamente a las chimeneas o fuentes estacionarias de las empresas. Esta conexión permite que los gases que normalmente se emitirían a la atmósfera se redirijan al sistema Oxtron. Una vez que los gases entran en el sistema, comienza la fase de purificación.

La CleanTech realizó un piloto con una empresa multinacional de restaurantes en el estado de Puebla, se estudió a estos pequeños y medianos emisores los cuales no contaban con las herramientas o las soluciones para poder resolver este tipo de problema debido a que causa problemas económicos, legales, normativos, sociales y reputacionales así que se comenzó a desarrollar el sistema de captura.

De acuerdo con una publicación del Universidad Autónoma del Estado de México, 83% del CO₂ generado por las empresas se da en la etapa de uso, puesta en marcha y mantenimiento de sus operaciones, puesto que se requiere una gran cantidad de energía y productos para que los procesos funcionen; por ejemplo, energía para iluminación, aire acondicionado, calefacción, calentamiento de agua, energía para electrodomésticos, refrigerantes para aire acondicionado, entre otros.

Dependiendo el tipo de actividades o de la cantidad de chimeneas industriales que se tenga, se debe de tramitar permisos anuales y esto muy complicado. Una de las ventajas de la firma es automatizar este tipo de cálculos cerrados en tiempo y costos y se tiene la información disponible para que en cuanto se necesite se pueda utilizar y depende del estado, pero en Puebla, por ejemplo, implementar sistemas de control de emisiones se tienen condonaciones del hasta 100 por ciento de licencias y permisos.

Otro de los beneficios que ofrece Oxtron es la parte social ya que las generaciones jóvenes están buscando productos de empresas que sean responsables, esto puede ser atractivo para las empresas y puede representar nuevos mercados que anteriormente no tenían.

Un tercer beneficio es en la parte económica “nosotros medimos las emisiones de distintos tipos de actividades y con base en los resultados podemos desarrollar estrategias de reducción que muchas veces se traduce en la optimización de procesos de materiales. Aquí se puede ver una reducción de costos tangibles por tener los mismos procesos”, recalcó Salazar.

De acuerdo con Oxtron, estos son los planes para el 2024

Palabras de Jazmín Salazar

“Lo que nosotros estamos buscando es el escalamiento de nuestros servicios, se ha tenido mucho interés en la captura, porque anteriormente no se tenían soluciones tan tangibles que tuvieran resultados visibles en la fuente. Estamos buscando mejorar la captura que ya tiene nuestro sistema que es un estándar y poder llevar no solamente el sistema sino a las dos plataformas a cualquier tipo de empresas porque muchas la necesitan hasta el momento no tenían soluciones accesibles y el tiempo se está acabando, entonces estamos buscando”.

“Estamos empezando a estructurar nuestra producción y nuestra capacidad para cubrir esa demanda, pero nuestros productos están desarrollados y construidos enfocados a nuestros productos se ajusten a las necesidades de las empresas así que lo que nosotros tenemos puede funcionar de forma conjunta o de forma individual. Tenemos una plataforma enfocada en industria alimentaria y la huella de carbono de la comida.”

“Hasta el momento hemos tenido interés en diversos sectores, iniciamos en industria alimentaria, pero estamos teniendo buenas respuestas de industria química, de construcción, crematorios y el sector informal ladrilleras que tienen este tipo de problemas están interesadas en adquirir el sistema de captura”, concluyó.

El enfoque de Oxtron no se limita a reducir las emisiones, sino que también se centra en convertir estas emisiones en activos valiosos para las empresas. Este enfoque único puede abrir nuevas perspectivas para las empresas mexicanas, permitiéndoles avanzar hacia un futuro más sostenible y rentable.

