Ventajas del uso de la IA para pymempresarios mexicanos

En años recientes, el comercio electrónico ha tenido un crecimiento importante en el mundo y México no ha sido la excepción. De acuerdo con EBANX, el ecommerce en América Latina registrará un hipercrecimiento con una expansión del 30% por año hasta 2025. Este crecimiento sostenido en los últimos años viene de la mano de una serie de novedades y actualizaciones que han surgido con el fin de ofrecer mejores experiencias de compra para los usuarios, siendo la tecnología uno de los principales protagonistas.

En este contexto, Tiendanube entiende que la innovación es foco para el desarrollo de las ventas en línea, por lo que día a día, los expertos investigan asiduamente la evolución de la industria; destacando en la actualidad la inteligencia artificial (IA) como una tendencia clave.

Su reciente estudio “Uso de la Inteligencia Artificial para emprendedores mexicanos” una investigación en formato digital e ebook que pone a disposición de forma gratuita herramientas que los ayudarán a adentrarse en este mundo y aprovechar al máximo lo que la IA tiene para el comercio electrónico. Además, pone a la mano de todos los emprendedores y negocios de forma gratuita y que será una herramienta para adentrarse en este mundo y aprovechar al máximo lo que la IA tiene para el comercio electrónico.

La Inteligencia Artificial tiene el objetivo de cambiar la forma en la que trabajamos, facilitando tareas que suelen ser mecánicas o que implican un gran esfuerzo. Durante 2022, México se posicionó como el octavo país de LATAM que más aplicó la Inteligencia Artificial en los negocios. Entre los primeros sectores que implementaron la IA en México destacan: salud, retail, fintech, logística y alimento

La Inteligencia Artificial en los negocios

La Inteligencia Artificial tiene el objetivo de cambiar la forma en la que trabajamos, al facilitar tareas que antes eran mecánicas o que implican un esfuerzo enorme. Entre los principales beneficios que encuentran los negocios en su aplicación es dar una atención al cliente más rápida y efectiva, ahorrar tiempo en actividades mecánicas, tomar decisiones con mayor rapidez, disfrutar de medios de entretenimiento innovadores e interactivos, así como utilizar servicios bancarios más seguros.

“Se puede pensar que la Inteligencia Artificial es exclusiva para grandes empresas o que requiere una inversión muy grande para su uso y no es así. En Tiendanube hemos visto que cada vez son más los emprendedores que la utilizan como parte de su día a día; gracias a ella han podido automatizar procesos, hacer un mejor análisis de datos, complementar la atención a clientes o hacer uso de herramientas en sus estrategias. Definitivamente el primer paso es que se atrevan a utilizarla y sepan que aunque sean una empresa pequeña pueden obtener beneficios de su uso; es por esto que Tiendanube trabaja en dar a conocer este estudio” comentó Gerzayn Gutiérrez, Head Brand and Communications en Tiendanube.

El Índice Latinoamerciano de Inteligencia Artificial 2023, coloca a Chile como el país más avanzado de la región en temas de IA; aunque Brasil se destaca por ser la sede de más de 2,700 startups tecnológicas. Estimaciones de Financial Times proyectan que para 2030, Latinoamérica obtenga un 3.4% del PIB gracias a iniciativas de Inteligencia Artificial.

En el caso de México, es un tema que se ha desarrollado desde hace varios años. En 2018, Oxford Insights y el gobierno mexicano trabajaron en Towards an AI Strategy in Mexico, primer documento oficial de políticas para impulsar el uso y desarrollo de la IA en el país; para 2020 ya se habían duplicado el número de startups mexicanas con enfoque en IA.

Y aunque es cierto que existen ciertas limitaciones, como el poco entendimiento, los costos para la adquisición de herramientas con esta tecnología o la ausencia de estrategias de uso e implementación existen distintas ventajas que los emprendedores obtienen entre los que destacan:

El desarrollo de aplicaciones gratuitas.

La existencia de empresas que educan sobre el uso de las herramientas.

Plataformas con IA que se ajustan a las necesidades de cada negocio.

Compañías de tecnología que trabajan para crear más herramientas de forma constante.

No te olvides de dejarnos tus comentarios

Te puede interesar esta nota Poderosa Mx convoca a la segunda generación de Poderosa Camp 2023