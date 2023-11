Convierte pequeños pagos en grandes ventas con nuevos métodos de pago

La manera de comprar cambió en México y el mundo cambió con la llegada y el auge del ecommerce sobre todo durante la pandemia, la cual detonó un boom inédito en las compras en línea ante el confinamiento. Ahora, mientras esta tendencia se mantiene, la vuelta del comercio físico se recupera con grandes oportunidades para los negocios del país, sobre todo en la diversificación de los medios de pago.

De hecho, tan sólo en 2022 el ecommerce registró un crecimiento de 23%, con un valor de 528 mil millones de pesos. Aquí, los jugadores con presencia 100% en línea crecieron 24% y los que combinan física y digital 22%, de acuerdo con datos de “Estudio de Venta Online 2023”, elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

“Como vemos, es innegable que vivimos un buen momento para las ventas en línea y en físico; sin embargo, uno de los principales desafíos que a menudo se enfrentan los negocios en el país es la necesidad de parte de los compradores es contar con alternativas de pago para adquirir sus productos y servicios favoritos, sobre todo aquellos sectores que no cuentan con opciones tradicionales como una tarjeta de crédito. Para ello, nuevas alternativas de pago se posicionan en el ecosistema, con crecimientos de uso de hasta 31% en el reciente año, siguiendo con los datos de la AMVO”, explica Angel Peña, CEO y Cofounder de Aplazo.

Con esto en mente, el experto comparte 3 sencillas claves para optimizar los negocios en México con los nuevos métodos de pago, y así convertir pequeños pagos en grandes ventas:

1. Fortalece tu estrategia omnicanal

La omnicanalidad es una estrategia que permite a los comercios adaptarse a los nuevos comportamientos de los usuarios, permitiendo utilizar la tecnología para satisfacer sus necesidades a través de todos los canales de atención, como el email, redes sociales, mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram). Al fortalecer la atención en estas vías garantiza una experiencia de cliente óptima, con un seguimiento personalizado.

Aunado a ello, optimizar la omnicanalidad también se traduce en una mejora en la coexistencia entre la oferta del canal físico y del digital, lo cual da la sensación al consumidor de que todos los canales del comercio se encuentran disponibles para su uso según se requiera involucrando la opción de comprar en línea y/o en tienda, realizar devoluciones de manera más rápida, conocer la disponibilidad del producto en una sucursal, entre muchas otras.

2. Ofrece nuevas modalidades de pago

Actualmente existen nuevos servicios de pago basados en tecnología financiera como el financiamiento “compra ahora, paga después” o BNPL (Buy Now Pay Later). El BNPL permite a los compradores comprar a pagos quincenales sus productos favoritos y disfrutarlos al momento a través de un financiamiento justo, simple y transparente, pensado en sus necesidades y sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito bancaria o departamental.

Para los grandes y pequeños comercios, el BNPL no implica intereses; por el contrario, una de las principales ventajas es que las tiendas reciben el pago completo por adelantado. De hecho, cuando un comercio adopta el BNPL aumenta sus clientes y simplifica su modelo. Datos de Aplazo revelan cómo obtienen un aumento de un 30% del ticket promedio y 44% de ellos ven más recurrencia de compra, así como mayor satisfacción en sus clientes.

3. Asegura tu inventario de manera sencilla

Ya sea un pequeño negocio emergente o bien uno con trayectoria, mantener números sólidos al ordenar artículos para el inventario es clave. Si bien muchas veces no hay forma de saber con certeza cuántos productos se venderán con anticipación, un tip es usar una estimación aproximada, la cual se puede basar en las ventas de los recientes tres a seis meses o más.

Para facilitar el cálculo de este pronóstico hay que tomar en cuenta la tasa de crecimiento actual de los negocios, las ventas que registró el año anterior, las tendencias del mercado, temporalidades (Buen Fin, Black Friday, Cyber Monday, etc.), así como posibles gastos en marketing, etc. Un truco adicional es no pedir demasiado o muy poco.

“Como vemos, para aprovechar la creciente tendencia del comercio electrónico en México, así como de las ventas en físico, es fundamental adoptar estrategias omnicanal para proporcionar experiencias personalizadas y ofrecer opciones de pago como el financiamiento BNPL, lo que puede atraer a un público más amplio. Además, gestionar eficazmente el inventario es otro factor crucial. Así, con estas sencillas estrategias los negocios del país pueden transformar pequeños pagos en ventas significativas en un mercado competitivo”, concluye Angel Peña.

