Emprende con conciencia ambiental este 2024

Emprendimientos dentro de Tiendanube como Mi Tienda Regia, REMI y Sensey Outlet encontraron en el recommerce la oportunidad para emprender de manera sostenible, además de ser una excelente opción para quienes planean iniciar un emprendimiento desde cero en el 2024 como para aquellos que desean complementar un negocio ya existente. Además, el aumento en el uso de tecnologías como la Realidad Aumentada y la Inteligencia Artificial, serán clave para mejorar la experiencia de compra de productos de segunda mano y facilitarán aún más la venta en línea.

De acuerdo con Tiendanube, se ha observado que las tiendas en línea que enfocan su giro de negocio en pro del medio ambiente tienen diversas ventajas, tales como:

Captación de clientes comprometidos con el cuidado del planeta.

Reducción de costos y optimización de recursos.

Imagen positiva y aprobación por parte de los clientes al ser una empresa sostenible.

Colaboración con marcas comprometidas con el ambiente.

Innovación en productos y servicios.

El recommerce ha experimentado un gran crecimiento en las ventas online durante el 2023. Datos de Tiendanube, la plataforma de comercio electrónico, muestran que durante el último trimestre del año, hubo un crecimiento de 25% en las nuevas tiendas que adoptaron este enfoque para sus negocios en línea, principalmente en las categorías de Moda (ropa y accesorios), Casa y Jardín (muebles) y Electrónicos (equipos de audio y video). Además, se ha reportado la tendencia de adoptar empaques sustentables.

Los artículos, también conocidos como “preloved”, han tenido una gran recepción entre los usuarios. En 2023 se obtuvo un ticket promedio de 1,397.30 pesos, lo que representa un aumento del 23% en comparación con el año anterior. En promedio, se adquirieron 3 productos por orden, siendo los más vendidos la ropa y accesorios, productos de tecnología y ropa infantil.

Los estados de la república que más adquieren estos artículos son Ciudad de México (2,043.35 pesos), Jalisco (1,174.73 pesos) y Nuevo León (1,609.97 pesos), destacando a Jalisco por ser el estado con más tiendas nube enfocadas en el recommerce. Quienes compran estos productos han demostrado preferencia al envío por medio de paqueterías con un 87%, sobre el 13% que opta por la recolección en tienda física, resaltando que el 63% de los envíos son gratuitos.

Por otro lado, el método de pago más utilizado para estas compras es la tarjeta de crédito con un 45% de las transacciones, seguido del efectivo con el 29% y la tarjeta de débito con un 26%, y en cuanto a los canales de compra, el directo es el más utilizado (44%), seguido de las redes sociales (30%) que han sido determinantes para la compra de artículos de segunda mano, y por último, el buscador (18%).

No cabe duda de que el recommerce va más allá de ser una tendencia pasajera. Su mayor potencial se encuentra dentro de la industria de la moda; sin embargo, la venta de productos de segunda mano puede aplicarse a diferentes industrias, siendo el comercio electrónico el mejor aliado para que los emprendedores cuenten con herramientas que los ayuden a implementar no sólo un enfoque sustentable en sus negocios, si no también hacer crecer su emprendimiento.

