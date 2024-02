Transcendental que empresas cuenten con plan de evaluaciones

Con el objetivo de construir un ambiente laboral agradable, las compañías actualmente realizan evaluaciones que están enfocadas en el rendimiento de los trabajadores, buscando fomentar la productividad y un sentido de satisfacción por el trabajo que están realizando.

A partir de esta realidad, es importante destacar que de acuerdo con el estudio “State of the Global Workplace: 2023” realizado por Gallup —empresa de análisis y asesoría— el 73% de los trabajadores mexicanos no está comprometido con su empleo y su estado emocional es muy bajo, debido a una mala gestión en el talento.

“El rendimiento laboral del colaborador es fundamental para que una empresa tenga buenos resultados. Ante este escenario, realizar una encuesta de clima laboral ayudaría a maximizar la productividad y el compromiso de los trabajadores, permitiendo, además, a las organizaciones conocer más sobre su equipo de trabajo y proyectar su futuro en las actividades de la empresa”, explica Felipe Cuadra, experto en desarrollo organizacional y cofundador de Rankmi.

Para evaluar y potenciar el desempeño y la productividad del colaborador, los expertos de Rankmi comparten algunas buenas prácticas.

1.- Establecer objetivos que sean claros y medibles y compartirlos con todos los colaboradores para que estén enterados y conozcan los lineamientos de las evaluaciones, además de que la empresa podrá analizar y accionar en caso de ser requerido. En este sentido, involucrar a los trabajadores en el diseño y la revisión periódica de los objetivos, es una de las mejores prácticas con grandes resultados.

2.- Realizar una retroalimentación constructiva garantizará que cada miembro de la organización reciba comentarios de su desempeño y pueda mejorar en las áreas necesarias, de igual forma reconocerá sus logros y aumentará más la conexión con el equipo de trabajo.

3.- Capacitar a los líderes para lograr una buena gestión de evaluación y poder trabajar con su equipo de manera eficiente y mejor estructurada.

4.- Automatizar la gestión del desempeño mediante herramientas tecnológicas y ser eficientes en la recolección de información y el análisis profundo de los datos.

5.- Dar reconocimiento o incentivos para que el empleado se sienta valorado por sus logros y esfuerzo continuo.

6.- Fomentar planes de acción para mejorar el rendimiento e impulsar el mejor talento de la empresa, teniendo beneficios para la empresa y el colaborador.

“Impulsar el desempeño y la productividad en los colaboradores es primordial, y si se acompaña con el uso de herramientas tecnológicas, promueve un impacto favorable. Actualmente, el ámbito laboral tiene muchos beneficios que pueden ser aprovechados conjuntamente entre colaboradores y directivos para lograr los objetivos de cada empresa,” finaliza Felipe Cuadra.

