Asegura la continuidad y sostenibilidad del negocio familiar

Las empresas familiares pueden entenderse como sistemas dinámicos que ofrecen mucho aprendizaje y trascendencia para sus miembros. Su reto es principalmente familiar, más que empresarial, cuidar el foco en su proceso de crecimiento sostenible, legado y propósito.

Los tres principales factores de interés en relación con inversiones son: Diversificación Geopolítica, Inversiones directas privadas e inversiones en bienes raíces. Por otro lado, los tres principales factores de interés que trascienden inversiones son: Cuidado de la estructura de salud económica familiar, Impuestos y regulaciones, y Gobernanza familiar.

Frente a estos puntos de interés, debemos recordar que la dinámica familiar es la que más influye en las decisiones, procesos de cambio y cuidado de la estabilidad de la empresa. ¿Cómo lograr entonces que la dinámica familiar empresaria influya positivamente en la sostenibilidad del negocio?

José Víctor Garrido-Lecca, coach ontológico certificado por ICF y asesor de familias empresarias para su legado, propósito y gobernanza, comparte los siguientes puntos y preguntas importantes a considerar:

¿Hacia dónde deseamos ir y hacia dónde no?

Generalmente solemos preguntarnos dónde nos vemos en el futuro. Sin embargo, olvidamos el poder que tiene reflexionar sobre dónde no deseamos estar o hacia dónde no queremos ir. Generar una conversación como familia empresaria con esta premisa e involucrar a cada uno de los miembros decisores puede brindar importantes luces para el cuidado de la prosperidad familiar y sostenibilidad del negocio.

¿Nuestras competencias de hoy nos podrán ayudar para lo que venga mañana?

La formación profesional, académica y ejecutiva es fundamental para el enriquecimiento del conocimiento. Es fundamental preguntarse si lo que se está aprendiendo servirá no sólo para el hoy sino también para lo que venga y lo que se desee heredar en conocimiento, competencias y valores. Tanto la generación responsable hoy, como la siguiente, necesitan asegurarse de que se está construyendo el mejor legado.

¿Nuestros valores familiares y empresariales son coherentes y prometen sostenibilidad?

Los valores son guías que ayudan a enriquecer la cultura familiar y empresarial. Ésta, al ser fortalecida, podrá asegurar un sistema sólido, íntegro y sobre todo formativo e inspirador para todo miembro que forme parte de él. Los valores impulsan a trascender, por lo que es un buen ejercicio evaluar, particularmente a nivel de la familia empresaria, cómo los valores potencian a cada uno de sus miembros y así identificar puntos de mejora o de reforzamiento.

¿Cómo sabemos que estamos inspirando correctamente a las siguientes generaciones?

Esta quizás, es la pregunta más difícil y a su vez potente de realizar en medio de una conversación entre miembros de diferentes generaciones. Las respuestas pueden ser difíciles de escuchar, no obstante, el cuestionarse si estoy siendo un referente inspirador o no, es altamente valioso para que la familia empresaria -especialmente para aquellos que están a cargo del negocio en ese momento- pueda verificar cómo influyen en la siguiente generación. No hay nada más improductivo, y hasta destructivo, que tener a los descendientes obligados a asumir. Las personas necesitan escucharse para encontrar puntos de innovación, de mejora, e incluso de alerta.

No te olvides de dejarnos tus comentarios

Te puede interesar esta nota Rompiendo techos de cristal en México: solo el 23% de empresas Tech tiene liderazgo femenino