Maximiza los beneficios de tu declaración anual al realizarla con un experto fiscal

Cada año, millones de contribuyentes en México enfrentan el mismo dilema: ¿cómo cumplir con sus obligaciones fiscales de la manera más eficiente y beneficiosa?

La respuesta a esta pregunta crucial radica en la declaración anual de impuestos, un proceso que puede parecer abrumador pero que, con el asesoramiento adecuado de un experto en temas fiscales, puede convertirse en una oportunidad para maximizar beneficios y minimizar riesgos en el escenario administrativo y contable de los contribuyentes.

La declaración anual de impuestos es mucho más que un trámite burocrático; es una herramienta poderosa para optimizar la situación financiera de 32,059,406 personas físicas y 2,448,653 personas morales, según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a diciembre de 2023.

Sin embargo, la complejidad del sistema tributario mexicano y la constante evolución de las regulaciones pueden hacer que navegar por este proceso sea una tarea ardua para el contribuyente promedio. Es aquí donde entra en juego la figura del experto fiscal.

El fabulista de la Antigua Grecia, Esopo, sugirió: “Pon tu esfuerzo y dedicación en lo que realmente estás preparado, no en lo que no te corresponde”, por lo que contratar a un experto en temas fiscales no solo garantiza el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias, sino que también brinda la oportunidad de identificar y aprovechar todas las deducciones y créditos fiscales disponibles.

Además, estos profesionales están capacitados para analizar en detalle la situación financiera de cada contribuyente, identificar posibles áreas de optimización y diseñar arquitecturas personalizadas para minimizar la carga fiscal de manera legal y ética.

Uno de los aspectos más valiosos de contar con la asesoría de un experto fiscal es su capacidad para anticipar y mitigar riesgos. En un entorno normativo tan complejo y sujeto a cambios constantes, el conocimiento especializado de estos profesionales puede ayudar a evitar errores costosos, así como a prevenir posibles problemas con las autoridades fiscales.

Por otra parte, en caso de enfrentar una auditoría o una controversia fiscal, contar con un asesor experto puede marcar la diferencia entre una resolución favorable y un resultado adverso.

Desde mi experiencia, la declaración anual de impuestos también ofrece una oportunidad única para la planificación financiera a largo plazo, ya que permite evaluar detenidamente los resultados fiscales del año anterior, así como la posibilidad de obtener recomendaciones estratégicas para mejorar la eficiencia financiera y alcanzar objetivos específicos como: maximizar el ahorro para la jubilación o retiro, optimizar la estructura empresarial o planificar la sucesión patrimonial.

Además de los beneficios financieros tangibles, realizar la declaración anual con la ayuda de un experto fiscal te brindará claridad, paz mental y seguridad, gracias a que tendrás la certeza de que se están tomando las decisiones correctas y se está cumpliendo con todas las obligaciones fiscales de manera legal y ética.

Y tú, ¿ya cuentas con un experto fiscal para realizar tu declaración anual?

Por: José Francisco IV Méndez Delgado, Fundador y Director General de Integradora de Negocios TBE

