Es una pregunta que ha estado en el aire debido a la creciente popularidad de este tipo de tokens. Con ventajas como su accesibilidad, los sistemas que utilizan las criptomonedas no requieren intervención humana, por lo que los hace accesibles en cualquier momento del día, todos los días, incluidos los fines de semana y días festivos. Otra cosa, las monedas digitales están descentralizadas y funcionan de forma muy segura.

Todos estamos acostumbrados a usar bancos, ya que son los sistemas financieros actuales que existen en este momento. Han estado ofreciendo apoyo financiero como préstamos, ahorros, inversiones, entre otros productos; pero están centralizados e influenciados por ciertas condiciones; sin mencionar que no operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana y tienen algunas tarifas altas para algunas transacciones que quizás desee realizar.

Para evitar ser reemplazados, los bancos tradicionales necesitan mejorar su manera de operar y adaptarse para brindar más valor a sus usuarios. Desde que comenzó la pandemia, el público se ha vuelto más educado sobre criptomonedas y la descentralización, y han podido beneficiarse con este tipo de tokens digitales.

También han visto que existen más tipos de criptomonedas además de Bitcoin y que hay más usos para Blockchain y DeFi. La gente siempre buscará la conveniencia, un mejor servicio, la accesibilidad y una solución a sus problemas por lo que los bancos están alcanzando un hito: o cumplen las necesidades de los clientes o se enfrentarán a que estos mismos los abandonen.

Las criptomonedas y los servicios financieros

Además, las plataformas de intercambio de criptomonedas ahora han introducido cuentas de ahorro. La demanda de este tipo de productos se ha disparado especialmente desde que las personas empezaron a ver que la inflación mundial está disminuyendo sus ahorros. Si se está buscando un alto rendimiento, es posible que un depósito bancario no signifique mucho en estos días, ya que los rendimientos anuales son cada vez más bajos y seguirán siendo así, al menos durante un par de años. Las personas hoy en día están dispuestas a correr riesgos con sus inversiones para generar altos rendimientos.

¿Es la inversión en criptos una buena opción para las personas que no tienen acceso a instrumentos financieros básicos?

Desafortunadamente, vivimos en un país donde no es fácil acceder a una cuenta bancaria. Se debe demostrar que cuenta con un trabajo estable, que tiene ingresos, así como proporcionar un buen historial crediticio, entre otras cosas. Según el Banco Mundial, en el 2020 sólo el 37% de los mexicanos mayores de 15 años tenía una cuenta bancaria.

Es por eso que México tiene el potencial de ser un punto de acceso para la actividad fintech. Ha llegado el momento de que el país llegue a ser parte de la inclusión financiera. El Banco Mundial estima que la mitad de los 1.700 millones de adultos que viven sin servicios financieros formales se concentran en siete economías mundiales, incluido México. La infraestructura bancaria tradicional y las prácticas comerciales hacen que las cuentas bancarias formales sean de costo muy alto para los hogares que no pueden mantener el saldo mínimo que dicta el banco.

¿Y cómo puedo ahorrar en criptomonedas?

En una cuenta de ahorro de criptomonedas se adquiere un token digital, ya sea Bitcoin, Ethereum o algún stablecoin. Posteriormente, el proveedor de servicios prestará esas criptomonedas y proporcionará un porcentaje de interés a quien las haya depositado con la ventaja de que se pueden poner en plazos forzosos o flexibles, que significa que pueden ser cancelados en cualquier momento, y tener acceso instantáneo al activo.

Antes de decidir invertir en cualquier cuenta de ahorro cripto, es importante familiarizarse con los beneficios y los riesgos involucrados. El mercado de criptomonedas es conocido por su alta volatilidad, por lo que se debe considerar a las cuentas de ahorro de criptomonedas como cuentas de inversión y no como una alternativa a las opciones tradicionales disponibles, ya que existe la posibilidad de que la inversión disminuya en valor.

Por supuesto, existen distintas opciones como exchanges, wallets, etc., que ofrecen grandes rendimientos, por ejemplo, Moneta Digital MMXN que se encuentra en el Mexo Exchange, que es una criptomoneda que tiene un mecanismo especial que lo empareja con el peso mexicano y que ofrece un rendimiento anual muy alto. Al final del día, las criptomonedas tienen un perfil de riesgo que el dinero fiat no tiene. Puede ver muy buenos rendimientos, pero no está garantizado.

