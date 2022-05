“Edge” el componente esencial para la computación del futuro

Los datos se han convertido en el motor del progreso. Las empresas privadas lo utilizan para optimizar las experiencias, mejorar las operaciones, mejorar los servicios al cliente e inventar nuevos modelos comerciales. Los gobiernos lo utilizan para construir las ciudades del futuro, planificar el consumo de servicios públicos y recursos energéticos y gestionar crisis como la pandemia de COVID.

Pero los repositorios centralizados de datos se están volviendo obsoletos y los enfoques heredados para acceder a la información no funcionarán para las organizaciones con mentalidad futura. Las organizaciones con visión de futuro deben planificar en el borde (edge) porque es donde se crean los datos.

Aquellos que no invierten en el borde corren el riesgo de quedarse atrás en estos nuevos entornos. De acuerdo con Gartner, 91% de los datos ahora se procesa en centros de datos, ya sea en la Nube o en las instalaciones.

Pero la firma predice que para 2025, el equilibrio se habrá desplazado hacia el borde, donde tendrá lugar el 75% de todo el procesamiento de datos. Está claro que ahora es el momento de invertir en capacidades informáticas de vanguardia.

En este contexto, hay cinco razones por las que las organizaciones deberían tomar acción lo más pronto posible:

1. Tiempos de respuesta más rápidos: La arquitectura de cómputo en el borde coloca las aplicaciones, los datos y los recursos más cerca de donde se generan los datos. El procesamiento se produce en los confines del entorno de una organización en lugar de obligar a los datos a realizar un viaje de “regreso a la base”, que puede ser un centro de datos que se encuentra a cientos, si no miles, de kilómetros de distancia.

Al permitir que los datos se almacenen en el borde, las organizaciones obtienen tiempos de respuesta más rápidos y pueden brindar información en tiempo real más fácilmente. Las aplicaciones en el perímetro podrán deconstruir, procesar y visualizar datos, mostrando información valiosa y procesable en el acto.

Esta capacidad es crítica para aplicaciones esenciales y de vanguardia en todas las industrias. Las empresas de fabricación pueden ofrecer mantenimiento predictivo, reparando equipos antes de que se degraden o se averíen. Los proveedores de atención médica pueden aprovechar los monitores, sensores y otros dispositivos avanzados que mejoran en gran medida el diagnóstico y el tratamiento.

La industria del transporte está siendo revolucionada por vehículos autónomos. Los automóviles son su propio dispositivo de borde y enviar datos a una ubicación remota es un riesgo debido a un retraso en los tiempos de respuesta al vehículo.

Luego está la realidad aumentada (AR), una tecnología de vanguardia que tiene aplicaciones en el comercio minorista, la educación y el entretenimiento. Sus intensas operaciones de renderizado necesitan respuestas en tiempo real para funcionar.

“Edge” el componente esencial para la computación del futuro

2. Mayor resiliencia: Otro beneficio clave de la computación en el borde es la continuidad del negocio. En caso de interrupción o tiempo de inactividad en un centro de datos centralizado, los sitios en el borde pueden continuar operando de forma independiente ya que la infraestructura es local.

Eso es solo el comienzo. Las plataformas de borde permiten servicios más rápidos, más consistentes y confiables, mejorando las experiencias de los clientes y empleados en todas las industrias y casos de uso.

Además, lo que muchas empresas pueden no darse cuenta es que la computación en el borde no necesita estar conectada. Si bien estar conectado ofrece el beneficio de poder devolver los datos a los centros de datos centralizados, la computación en el borde más rápida puede operar en un modo desconectado, lo que puede ser una gran ventaja en industrias y operaciones más remotas.

3. Movimiento económico de datos: Al evaluar la computación en el borde como una propuesta viable para el negocio, surge el término “gravedad de datos”. Una estimación sugiere que para 2024, las empresas de Forbes Global 2000 crearán 1.1 millones de gigabytes por segundo. Pero hay gastos de tiempo y dinero para mover estos datos, aumentar el ancho de banda de la red para acomodar más dispositivos y datos tiene costos significativamente más altos.

En lugar de transmitir datos constantemente y consumir grandes cantidades de ancho de banda, la computación en el borde puede ayudar porque procesa los datos en el lugar y solo entrega la información más importante a la ubicación central. La computación en el borde también reduce los costos de conectividad al mover cantidades más pequeñas de datos entre el borde y los centros de datos.

4. Seguridad y soberanía de datos: Existen países tienen regulaciones estrictas de residencia de datos que restringen el movimiento de datos a través de las fronteras nacionales. La capacidad de la computación en el borde para procesar datos en el sitio conduce a un cumplimiento más sencillo.

No solo eso; al transmitir al centro de datos, el borde puede cifrar paquetes de datos, lo que puede ser importante si el centro de datos se rige por leyes de seguridad de datos diferentes a las de la ubicación del borde.

5. Innovación: Tecnologías como la inteligencia artificial (AI) y el machine learning (ML) están ganando una amplia aceptación en la región porque las empresas saben que pueden mejorar la competitividad. La computación en el borde permite lo último en IA, automatización e Internet de las cosas (IoT) al alimentar algoritmos con los conjuntos de datos más recientes y pertinentes.

Los sensores conectados a la maquinaria de borde pueden actuar en los modelos de ML pasando muchos menos datos de un lado a otro de los que se usaron para crear el modelo en primera instancia. Acelera el tiempo de acción de un algoritmo de IA o ML porque no se pierde tiempo debido a la latencia de la red y la cantidad de datos que se mueven se minimiza a solo lo esencial. Por lo tanto, la tasa de conocimiento aumenta enormemente, lo que puede mejorar la innovación.

Además, ya ha aparecido una gran cantidad de innovación en términos de automatización, contenedorización y análisis distribuido. Esto significa que nunca ha habido un mejor momento para ejecutar aplicaciones y datos distribuidos.

Las organizaciones que buscan administrar implementaciones en el borde ahora pueden usar contenedores, así como capas de red y abstracción de datos para garantizar que sus aplicaciones se implementen de la misma manera, independientemente de la ubicación.

Esto permite aún más la innovación al crear simplicidad en las operaciones de TI y liberar tiempo de tareas complejas y engorrosas de gestión o movimiento de datos.

La ventaja competitiva

El transporte de datos desde el borde hasta un centro de datos centralizado para su procesamiento trae consigo aumentos de costos y aumentos de latencia. No solo eso, no es necesario transportar todos los datos a una ubicación centralizada. En un mundo donde los datos no estructurados están creciendo exponencialmente, cada pieza de datos no agregará valor ni será estratégicamente importante para una organización.

Debe haber un guardián, tanto un dispositivo físico como una persona capacitada que pueda diferenciar entre información estratégica y no estratégica que no necesita moverse. Esta diferenciación permitirá la innovación y proporcionará una ventaja competitiva.

Las ubicaciones en el borde se pueden administrar de forma sencilla con la automatización: la infraestructura como código se puede implementar y mantener fácilmente en muchos sitios, sin importar si se encuentran en el perímetro o en una ubicación central.

Una plataforma de análisis distribuida puede analizar datos desde cualquier lugar sin tener que devolverlos primero a una ubicación central. Esto acelerará el tiempo de comprensión y agregará un nivel adicional a la diferenciación.

Los tiempos de respuesta más rápidos para la toma de decisiones en una ubicación en el borde, la resiliencia y la protección de las operaciones son razones por las que las organizaciones deberían considerar seriamente la computación en el borde e implementar soluciones en el futuro cercano, si aún no lo han hecho.

Las organizaciones que no ven la ventaja como un objetivo para la inversión pronto se preguntarán por qué sus competidores las están superando.

Por Julio Castrejón, Country Manager para México de Pure Storage

