En un congreso presencial y auditorio digital CONTPAQi profit 2022, que reunió la comunidad de empresarios, emprendedores, contadores y actores reconocidos del sector en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey simultáneamente para compartir su conocimiento y experiencia a través de conferencias estratégicas para entender mejor el entorno nacional y mundial post pandemia para las PyMEs y el desarrollo de sus colaboradores.

Las conferencias estuvieron conformadas por las siguientes tendencias:

Fiscal : Efecto de los descuentos y cancelaciones en pagos provisionales.

: Efecto de los descuentos y cancelaciones en pagos provisionales. Empresa: Una cultura de servicio: innovación como ventaja comercial competitiva.

Una cultura de servicio: innovación como ventaja comercial competitiva. Equilibrio: Hay que tener más “HUEVOS” que “ESPERANZA.”

Hay que tener más “HUEVOS” que “ESPERANZA.” Economía: México en un complejo entorno de pandemia, guerra y alta inflación.

México en un complejo entorno de pandemia, guerra y alta inflación. CONTPAQi: La evolución de la contable

La evolución de la contable Tecnología: El futuro de las MiPyMES

La meta de este congreso es que los invitados se sumen a este esfuerzo de Contpaqi Profit 2022 donde el objetivo en concreto es que los clientes estén informados de las tendencias mencionadas anteriormente.

6 tendencias innovadoras que optimizan las PyMES según Contpaqi

“Nosotros recabamos las tendencias en innovación para tener la información administrable y contable en las mejores condiciones para que los clientes tomen mejores decisiones y resolvamos sus inquietudes y después de la pandemia donde todo era virtual, lo que uno valora ahora es la presencia física debido a que, entre todos, se genera energía”, Benito Barragán, Consultor fiscal de Contpaqi Software Contable y de facturación electrónica – CONTPAQi®

La inauguración estuvo a cargo de Benito Barragán quien impartió su conferencia titulada “Efecto de los Descuentos y pagos y cancelaciones en pago provisionales.”

“Las finanzas sanas pueden llevar a las empresas a un crecimiento y la estabilidad por lo que, con nuestro software, lo que hacemos es cumplir con estándares, facilidad de captura con todos los procesos que están teniendo todas las regulaciones legales y fiscales para que utilicen nuestros sistemas al 100% y no tengan problema para que ellos vean todo lo que los pueden beneficiar nuestros sistemas y estamos al día para cumplir con todo y lo que nos dicte el SAT.”

Gabriel Casillas, economista en jefe para Latam en Barclays, fue un conferencista invitado que dio su charla titulada: “México en un complejo entorno de pandemia, guerra y alta inflación”

Apenas salíamos de la peor pandemia en más de cien años y nos encontramos ante el peor conflicto geopolítico en más de 80 años y con una inflación no vista en más de dos décadas. En este complejo escenario, la Fed acaba de iniciar un ciclo de alza de tasas. ¿Cómo llega México a enfrentar este complejo entorno? ¿Qué nos depara este incierto panorama hacia delante…

“Ahorita estamos en un momento interesante a nivel global en donde las cosas están volviendo a cuestionar, cuando va haber un cambio de paradigmas en un periodo de globalización grande y esté ha tenido varias afrentas, por ejemplo, el 11 de septiembre de los ataques terroristas, la pandemia y ahora el conflicto armado más importante de los últimos 80 años”, mencionó Casillas.

“Para el empresario, le interesa ver las tendencias globales y vemos que hay un cambio estructural en el cual toda esta globalización o se puso en pausa en una tendencia de desgloblalización donde en lugar de tener el comercio con empresas con el enfoque de just in time, hoy tienes que tener a tu proveedor mucho más cerca, inventarios y eso tiene costos más altos y un cambio de cómo se lleva el cambio de producción, las ventas y todo el enfoque de negocios”, mencionó Gabriel Casillas.

“Mi idea es traer este pensamiento agregar valor todo este tiempo para transmitirlo, tenemos otro tipo de problemática a nivel de seguridad y a nivel político pero el país que puede dar para mucho y si puedo compartirles este mensaje a los empresarios para que espero tomen mejores decisiones ese es uno de los objetivos”, agregó el economista.

Gabriel Casillas concluyó: “Los mexicanos piensan afuera de la caja y ser empresario requiere de valor y a veces no hay mucho capital, pero la tecnología está ayudando y a su vez abaratado los costos de muchas cosas. Sin embargo, lo que les falta a los empresarios es participar en la política, hacer un involucramiento donde se haga, exige, promueva y proponga el estado de derecho en los niveles federal, estatal y municipal para el crecimiento del país.”

Entre otras conferencias, la clausura se llevó a cabo por Paul Lara, Jefe de información en sección Dinero y editor de Hacker en Excélsior con la conferencia titulada: “El futuro de las MiPyMEs”

Las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (comúnmente conocidas como MiPyMEs) engloban más de dos tercios de la totalidad del empleo en México y el mundo y, además, generan la mayor parte de los nuevos puestos de trabajo.

Ante ello, algunas empresas piensan que digitalizarse es tener un perfil en las redes sociales y publicar contenido, otras creen que digitalizarse es tener una web informativa o simplemente eliminar el papel de sus procesos ¿Es erróneo esto? No es erróneo, siempre que estas acciones estén dentro del Plan Estratégico de la empresa. Pero si no están dentro un plan de acción concreto, bien orquestado y con objetivos definidos, estas acciones individuales no harán por sí solas que una empresa se digitalice y crezca.

Por tanto, podemos definir la digitalización como el proceso continuo en el que una empresa es capaz de transformar a los empleados y cada uno de sus procesos para conseguir su objetivo.

Además, contarles que la tecnología y su adopción son importantes y cuáles son sus beneficios, que no es cara, y que es un factor que puede impulsarlos a crecer en los próximos años. Nube, eCommerce, ciberseguridad, automatización y software para la gestión de la compañía como ejes principales.

