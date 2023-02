El concepto “trabajo para toda la vida” ha cambiado en los últimos años, dado que las nuevas generaciones no temen a la hora de hacer un cambio de carrera y no quieren estancarse en un puesto de trabajo que no les haga feliz. Con esto en mente, Remitly examinó los datos de búsqueda de 25 países para encontrar qué empleos son los más deseados en ellos. Para esto, la empresa analizó el volumen anual de búsquedas de frases asociadas a la exploración de una nueva carrera, por ejemplo, “cómo ser un piloto”.

Con casi un millón de búsquedas en Google al año, dirigir un avión es la profesión más codiciada a nivel mundial. Los pilotos son populares tanto por el excelente sueldo que reciben como por las atractivas perspectivas de trabajo y las oportunidades de viajar. Sin duda, este es el empleo favorito para la mayoría, desde el Reino Unido, Estados Unidos hasta Chipre y Montenegro.

Además, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. prevé un crecimiento más rápido que la media para los pilotos comerciales que para el resto de las profesionales, así que tiene sentido que este empleo lidere la lista de trabajos soñados.

Emprendedor entre las profesiones más buscadas en México

Siguiendo con las carreras más codiciadas, ser escritor es el segundo empleo más deseado a nivel mundial y es la profesión más buscada en países como India, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Generar ingresos a través del baile es el tercer empleo más buscado a nivel mundial y en lugares como Países Bajos, Finlandia y Bélgica es el más anhelado.

El estudio revela que el sector más popular a nivel mundial son las carreras en arte y cultura: escritor, bailarín, actor, cantante y DJ. Los trabajos en redes sociales y en línea no se quedan atrás, si bien este sector es enormemente aspiracional. El empleo de YouTuber, influencer y programador figuran en los primeros 10, a pesar de ser trayectorias profesionales que ni siquiera existían al comienzo del milenio. En México, Uruguay y Bolivia convertirse en youtuber es el trabajo más anhelado.

En México, seguido de la profesión como creador de contenidos en la plataforma más grande de videos, llegar a ser un influencer es la segunda profesión más popular. El tercero en la lista es el deseo de trabajar en un emprendimiento. El cuarto y quinto lugar son los trabajos como abogado y actriz respectivamente.

Las 10 profesiones más soñadas en México

Profesiones más soñadas Volumen de búsqueda global en “como ser…” YouTuber 17,700 Influencer 15,360 Emprendedor 11,010 Abogado 10,110 Actriz 8,260 Persona de negocios 7,490 Actor 6,410 Escritor 4040 DJ 3,190 Bombero 2,400

