La fuga de talento al cierre del año

De acuerdo con el reciente estudio “Panorama Laboral en México” realizado por Pluxee, expertos en beneficios e incentivos, revela que el 62% de los colaboradores estarían dispuestos a renunciar a su trabajo en los próximos 6 meses, sin embargo, se considera un mayor índice en estas épocas donde la mayoría de los colaborades replantea su satisfacción laboral.

Algunas de las principales causas que influyen en la renuncia laboral se encuentran: poca flexibilidad laboral con 22%, falta de prestaciones, alta carga laboral y bajo sueldo con 33%. respectivamente, pocas oportunidades de crecer y la realización de actividades monótonas con un 42% en cada caso, realizar actividades que no corresponden a su puesto de trabajo con 47%, mal liderazgo con 46%, y en la cúspide de todas las respuestas dadas por los encuestados destaca el mal clima laboral y falta de reconocimiento con 49%.

Por otra parte, La Encuesta de Apreciación de Empleados de Glassdor, revela que el 53% de los encuestados asegura que permanecerían más tiempo en una empresa si sintieran un mayor aprecio y reconocimiento por parte de sus líderes. Y no solo eso contar con programas especializados para reconocer a los colaboradores es otro plus, ya que pueden ayudar a contener los niveles de frustración laboral hasta en un 28,6% con respecto a aquellos que no lo tienen, de acuerdo con la Encuesta SHRM- Globoforce.

En este sentido, los reconocimientos e incentivos juegan un papel importante en la retención de talento. Los expertos de Pluxee nos comparten los principales beneficios de la implementación de éstos al interior de una compañía:

· Aumenta la motivación: cuando los empleados sienten que su esfuerzo se reconoce y valora, están más motivados para superar sus límites y ofrecer un rendimiento excepcional. El reconocimiento les brinda una razón para esforzarse por la excelencia, lo que se traduce en un aumento de la productividad.

· Mejora la retención de talento: los empleados que reciben reconocimiento tienden a ser más leales a la empresa. Esto reduce la rotación de personal y ahorra recursos que de otro modo se gastarían en la contratación y capacitación de nuevos empleados.

· Fortalece el trabajo en equipo: el reconocimiento fomenta un ambiente de trabajo positivo y fortalece las relaciones entre los miembros del equipo. Cuando se sienten valorados, los empleados tienden a colaborar de manera más eficaz y a apoyarse mutuamente.

· Aumenta la satisfacción laboral: Los empleados felices son empleados más comprometidos y productivos. El reconocimiento laboral contribuye a una mayor satisfacción laboral, lo que se traduce en un ambiente de trabajo más saludable y en un mayor disfrute en el cumplimiento de las responsabilidades laborales.

· Impulsa la moral: un empleado con alta moral es más propenso a ser creativo, comprometido y proactivo.

· Impacto en el salario emocional: contar con un buen clima laboral, flexibilidad y reconocimiento son aspectos que nutren el sentir de los colaboradores, los mantienen motivados, y enfocados a un bien común.

Este cierre de año acompañado de las fiestas decembrinas son una buena oportunidad para reconocer a los colaboradores por los logros obtenidos, así como de iniciar un programa ambicioso al interior de una empresa para que se mantenga todo el año y sea parte de su cultura.

No te olvides de dejarnos tus comentarios

Te puede interesar esta nota Guía para pequeños negocios para impulsar ventas