Aiwifi y TP-Link transforman el WiFi en motor de negocio para PyMEs





En un entorno cada vez más digitalizado, la conectividad ha dejado de ser un servicio básico para transformarse en un activo estratégico de negocio. Con esa visión, la startup mexicana Aiwifi y Omada by TP-Link, la línea empresarial de redes inteligentes, anunciaron una alianza estratégica que busca democratizar el acceso al WiFi inteligente y convertir la red inalámbrica en una palanca de crecimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Por qué el WiFi pasó de comodidad a herramienta de negocio

Lo que hace apenas unos años se veía como un “servicio adicional” hoy es una expectativa estándar para los consumidores. De acuerdo con datos de Aiwifi:

8 de cada 10 consumidores esperan tener WiFi gratuito en los establecimientos que visitan.

esperan tener WiFi gratuito en los establecimientos que visitan. Los negocios que aprovechan los datos generados por esa conectividad reportan hasta 30 % más lealtad y 20 % más eficiencia en sus campañas digitales.

Sin embargo, menos de la mitad de las pymes en América Latina cuentan con herramientas accesibles para medir y activar esa información. Aquí es donde la alianza cobra relevancia al cerrar esa brecha tecnológica.

La transformación digital ya no es opcional: las empresas que integran conectividad inteligente tienen ventajas competitivas claras frente a aquellas que sólo ofrecen WiFi básico.

Qué aporta cada socio de la alianza

Omada by TP-Link aporta la columna vertebral: una infraestructura de red empresarial que es escalable, segura y confiable. Sus puntos de acceso, switches y controladoras están diseñados para entornos con múltiples usuarios simultáneos y altos volúmenes de tráfico.

Aiwifi incorpora la capa de inteligencia: software y analítica que convierte los datos de uso del WiFi en información valiosa, permitiendo identificar trayectorias de clientes, zonas de interés, frecuencia de visita, patrones de comportamiento, entre otros.

Como señaló Eric Aguilar, CEO y fundador de Aiwifi: “Nuestro objetivo es claro: que cada pyme pueda competir con las mismas herramientas que antes solo tenían las grandes corporaciones. La alianza con Omada de TP-Link nos permite llevar esa visión a escala, combinando conectividad de alto rendimiento con inteligencia de datos accionable.”

Por su parte, Daniel Ritschl, Director Comercial de TP-Link México, agregó: “Con Omada, ofrecemos una red empresarial robusta, escalable y segura. Junto a Aiwifi, agregamos una capa de inteligencia que traduce esa conectividad en valor comercial y competitividad. Nuestra meta es acercar tecnología de clase mundial al corazón de las pymes mexicanas.”

Resultados concretos que pueden alcanzar las PyMEs

Las PyMEs que adopten estas soluciones pueden aspirar a:

Permanencias de 45 a 70 minutos , con zonas de experiencia que superan los 90 minutos.

, con zonas de experiencia que superan los 90 minutos. 30 %–50 % de clientes que regresan en los siguientes 30 días.

que regresan en los siguientes 30 días. Incrementos del 20 % en el ticket promedio al activar promociones en tiempo real.

al activar promociones en tiempo real. En retail, clientes conectados pueden gastar hasta 39 % más por visita.

Estos impactos no sólo mejoran la experiencia del cliente, sino que fortalecen la fidelización y optimizan las estrategias de marketing.

Cómo pueden las PyMEs aprovechar esta oportunidad

Aquí algunas recomendaciones prácticas:

Diagnóstico de necesidades: determina cuántos usuarios simultáneos necesitarás soportar, áreas críticas para cobertura y velocidad esperada. Elección de hardware escalable: invierte en puntos de acceso, switches y controladoras que permitan crecer sin necesidad de cambios drásticos. Activación de analítica: implementa la capa de inteligencia de Aiwifi para capturar métricas como frecuencia, permanencia y recorrido del cliente. Estrategias de marketing activado por datos: utiliza la conexión WiFi como canal para activar ofertas en tiempo real, enviar mensajes personalizados o promociones segmentadas. Seguridad y privacidad: asegura la red con cifrado, control de acceso, segmentación para invitados vs operaciones internas y cumplimiento de normativas de protección de datos. Monitoreo y ajuste continuo: revisa los reportes para identificar patrones, puntos ciegos y ajustar tanto el hardware como las campañas basadas en datos reales.

Para complementar esta lectura, te recomendamos revisar también la nota “Cómo convertir el WiFi gratuito en una poderosa herramienta de inteligencia comercial, donde se explica cómo los negocios físicos pueden transformar una red WiFi de cortesía en un canal estratégico de recolección de datos, perfilamiento de clientes e interacción personalizada.

Conclusión

La alianza entre Aiwifi y Omada by TP-Link simboliza una evolución inevitable en el ecosistema pyme. El WiFi ya no es solo un servicio ofrecido, sino una fuente de datos, fidelización y diferenciación comercial. Para micro y pequeñas empresas, adoptar este enfoque puede marcar la diferencia entre permanecer estáticas y crecer aceleradamente.

Las empresas que aprovechen esta transformación —invirtiendo en infraestructura sólida, analítica inteligente y estrategias basadas en datos— no solo se adaptarán al nuevo estándar digital, sino que podrán liderar dentro de sus nichos.

No te olvides de dejarnos tus comentarios.